Dommer afviser Trump-anmodning om at tilbageholde migrantbørn En central del af Trumps plan om at holde illegale migrantfamillier tilbage sammen får rødt lys fra dommer.

Den amerikanske præsident Donald Trumps administration får afslag på en anmodning om at tilbageholde illegale migrantbørn i længere tid.

Det afgør en dommer ved den føderale domstol i Californien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anmodningen var en afgørende del af Trumps dekret om at stoppe en udskældt praksis med at adskille migrantbørn fra deres forældre ved grænsen mellem USA og Mexico.

Det amerikanske justitsministerium havde anmodet om at få suspenderet et krav om, at migrantbørn maksimalt må tilbageholdes i 20 dage.

Dermed skulle børnene ifølge Trump-administrationen lettere kunne tilbageholdes sammen med deres forældre.

Men dommer Dolly Gee afviser anmodningen, som hun kalder 'tvivlsom'.

»Det er åbenlyst, at anmodningen er et kynisk forsøg på at lægge ansvaret over på den dømmende magt«, siger hun.

Hun forklarer videre, at det derimod er passivitet og dårlige beslutninger foretaget af den lovgivende og udøvende magt, der har ført til den nuværende situation.

Mere end 100 børn under fem år adskilt fra forældre

Justitsministeriet havde desuden anmodet om at få suspenderet et krav om, at migrantbørn kun kan tilbageholdes i faciliteter, der lever op til en række bestemmelser om velfærd for børn.

Dermed skulle migrantbørnene i stedet kunne tilbageholdes sammen med deres forældre i faciliteter, der ikke nødvendigvis lever op til de påkrævede standarder.

Men ifølge dommeren er på nuværende tidspunkt ingen 'ledige faciliteter, der kan huse både voksne og børn'.

Samtidig har en dommer i Trump-administrationen udsat tidspunktet for, hvornår migrantbørn på fem år eller derunder, som er blevet adskilt fra deres forældre, senest skal genforenes med deres forældre.

Regeringen har bedt om udsættelse fra den oprindelige deadline tirsdag, da kun 54 af de i alt 102 migrantbørn under fem år ville kunne nå at blive genforenet med deres forældre inden da.

Der er samlet set omkring 2300 børn, der er blevet adskilt fra deres forældre, og dem, der er over fem år, skal senest genforenes den 26. juli.

