What the heck is going on? Forstå den britiske ballade på tre minutter Først den ene minister. Så den anden minister. I Storbritannien har premierminister Theresa May svært ved at holde sammen på sin regering. Her får du en guide til, hvad der sker.

FOR ABONNENTER I juni 2016 besluttede et flertal af briterne ved en folkeafstemning at forlade EU. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her