11 drenge er nu ude af grotten i Thailand Redningsfolkene forventer at få de sidste fodbolddrenge og deres træner ud i løbet af dagen.

11 drenge er nu blevet båret ud af Tham Luang-grotten i Thailand. Det oplyser politi og kilder i flåden til nyhedsbureauet AFP og øjenvidner til Reuters.

Det har regnet ved grotten igen i løbet af de tidlige morgentimer, inden redningsoperationen blev genoptaget. Det skaber bekymring, fordi regnen kan have øget vandstanden i grotten, hvor den sidste dreng og fodboldtræneren stadig befinder sig.

Men dykkerne har de seneste to dage i redningsoperationen samlet erfaring, hvilket kan hjælpe dem i dag, fortæller den fungerende guvernør for Chiang Rai provinsen, Narongsak Osottanakorn, på en pressekonference tirsdag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Drengenes helbred er nogenlunde

Det er planen, at de drenge, der bliver reddet ud af grotten i dag, skal bringes til Prachanukroh hospitalet i provinshovedstaden Chiang Rai, hvor de andre otte drenge stadig er indlagt.

De kommer til at forblive indlagt en uge endnu, så lægerne kan holde opsyn med deres helbred. Indtil videre er drengene blevet vaccineret for hundegalskab og stivkrampe. De har fået mad og er begyndt at kunne spise nogenlunde fast føde igen. Drengene har solbriller på hele tiden for at beskytte øjnene mod direkte lys. Da de har været indespærret i en mørk grotte i så lang tid, skal deres øjne vænne sig til dagslyset igen.