Alle 12 drenge, deres træner, læger og dykkere er nu ude af grotten i Thailand De 12 drenge og deres fodboldtræner, der har siddet fanget i den oversvømmede grotte siden 25. juni, er nu alle kommet sikkert ud.

De 12 drenge og deres træner, der siden 25. juni har været indespærret i Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand, er nu alle blevet reddet. Det samme er de tre læger og den dykker, der har været ved dem de seneste dage. Dermed er redningsaktionen afsluttet, meddeler indsatslederen til Reuters.

Thai Navy Seals confirm nine boys now safe as cave rescue operation continues, more than two weeks after the young football team got trapped #ThaiCaveRescuehttps://t.co/cPUYWmwY2L pic.twitter.com/sLEJyR4QpC — BBC News (World) (@BBCWorld) July 10, 2018

De seneste dages erfaringer har gjort, at redningsarbejdet dag for dag er gået betydeligt hurtigere. I dag gik redningsarbejdet i gang klokken 05:08 dansk tid.

Sikkerheden ved grotten skærpes

Tidligere i dag var Thailands premierminister, Prayuth Chan-ocha, ude og sige, at myndighederne fremover må overvåge ind- og udgange til grotten.

»I fremtiden må vi overvåge indgangen og udgangen til grotten. Denne grotte er blevet berømt. Vi må opstille mere lys inde i grotten, og vi må placere skilte«, siger premierministeren ifølge Reuters.

Derudover meddeler Prayuth Chan-ocha, at grotten vil blive afskærmet for offentligheden »indtil alting er i orden«.

100 millimeter vand på vej

Ifølge seniorklimatolog John Cappelen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DM), viser vejrprognoser, at der vil falde over 100 millimeter regn frem mod næste uge, hvilket er et tydeligt tegn på, at monsunen er i gang.

»Så et godt stykke over 100 millimeter på en uge er en pæn mængde. Men det er normalt under monsunen«, siger klimatologen til Ritzau.

Vandmængderne kan sammenlignes med Danmark, hvor der falder mellem 700 og 800 millimeter regn om året.

Drengenes helbred er nogenlunde

Alle drengene er indlagt på Prachanukroh hospitalet i provinshovedstaden Chiang Rai, hvor de skal være indlagt i en uges tid, så lægerne kan overvåge deres helbred. Indtil videre er drengene blevet vaccineret for hundegalskab og stivkrampe.

De har fået mad og er begyndt at kunne spise nogenlunde fast føde igen. Drengene har solbriller på hele tiden for at beskytte øjnene mod direkte lys. Da de har været indespærret i en mørk grotte i så lang tid, skal deres øjne vænne sig til dagslyset igen.

Selv om drengenes helbred er nogenlunde, vurderer lægerne ikke, at drengene er i stand til at flyve til Moskva for at se søndagens VM-finale. Drengene er ellers inviteret med til tribunerne af præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, skriver Ritzau.

Invitationen kom i sidste uge, da det stadig var uvist, hvordan og hvornår drengene ville komme ud.

»Hvis de bliver genforenet med deres familier i de kommende dage, som vi alle håber, og hvis deres helbred tillader dem at rejse, så vil Fifa med glæde invitere dem til årets VM-finale som vores gæster«, skrev Gianni Infantino i et brev til det thailandske fodboldforbund.