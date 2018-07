EU-præsident til Trump og USA: Værdsæt jeres allierede. I har trods alt ikke så mange Den amerikanske præsident får ikke rosende ord med på vejen fra EU-præsidenten inden Nato-topmøde onsdag.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, bør stoppe med dagligt at kritisere europæiske lande for deres militærbudget.

Det budskab kommer fra EU-præsident Donald Tusk, dagen inden Trump onsdag kommer til Bruxelles for at deltage i et topmøde i forsvarsalliancen Nato.

»Kære Amerika - værdsæt jeres allierede. I har trods alt ikke så mange«, siger Tusk tirsdag under en pressekonference.

De hårde ord kommer, efter at Donald Tusk netop har underskrevet en fælles erklæring om et styrket samarbejde mellem EU og Nato.

Her deltog EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Under Nato-topmødet ventes Trump at kritisere, at især de europæiske medlemslandes militære udgifter ikke nærmer sig to procent af deres bruttonationalprodukt.

Opfordrer til at løfte forsvaret

Men ifølge Donald Tusk skal USA's præsident se samarbejdet med Europa som en investering i amerikansk sikkerhed.

»Amerika har ikke og kommer ikke til at have en bedre allieret end Europa«, siger han.

Ifølge Donald Tusk bruger Europa flere penge på forsvar end Rusland samt det samme som Kina. Og Rusland og Kina vil næppe hjælpe USA under krisesituationer, lyder det.

De europæiske lande bør dog også imødekomme Trump med et højere militærbudget, siger Donald Tusk.

»Kære Europa. Brug flere penge på jeres forsvar, fordi alle respekterer en allieret, som er velforberedt og veludstyret«, siger Donald Tusk.

ritzau