1,5 meter langt israelsk rumskib skal sætte det israelske flag på månen Et israelsk rumprojekt vil sende Israels første ubemandede rumskib til månen. Det skal lande i februar.

Til december vil Israel for første gang sende et rumskib mod månen.

Den første opgave for rumskibet bliver at plante det israelske flag på månen, fortæller folkene bag organisationen SpaceIL til journalister tirsdag.

Rumskibet vil være ubemandet og vejer 585 kilo, når det sendes op. Det er ikke særlig stort med sine 1,5 meter i højden og to meter i bredden. Går alt efter planen vil det lande på månen den 13. februar 2019.

Det lille rumskib vil blive opsendt med en raket fra den amerikanske iværksætter Elon Musks' firma SpaceX. Et af skibets missioner bliver at undersøge månens magnetiske felt.

Desuden skal rumskibet sende billeder og video i høj kvalitet tilbage til Jorden.

Rumprojektet begyndte som en del af Google Lunar XPrize, som udloddede en pris på cirka 190 millioner kroner for at opfordre forskere og iværksættere til at søsætte månemissioner for et relativt lavt budget.

Fokus på israelsk forskning

Det israelske hold SpaceIL besluttede at gå ind i konkurrencen og har samarbejdet med den israelske statsejede rumorganisation Israel Aerospace Industries (IAI).

»Det vil vise vejen for resten af verden' at sende et rumskib til månen til en rimelig pris«, siger Ofer Doron fra IAI.

SpaceIL vil med projektet promovere israelsk forskning.

»SpaceIL forpligter sig til at bruge de potentielle penge fra prisen til at promovere videnskabelig forskning i Isreal og sikre, at Israel vil leve op til dets omdømme som dygtig inden for feltet«, skriver SpaceIL på sin hjemmeside.

Det privatstøttede rumprojekt forventes at koste lidt mere end 708 millioner kroner, og en stor del af det er støttet af den israelske milliardær Morris Kahn.

