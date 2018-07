Thailandske munke: Redningsaktion viser, at der stadig er noget godt i mennesker Det var frygteligt, at drengene blev spærret inde i grotten. Men godt at opleve den vilje, der var til at hjælpe. Det sender et budskab, som hele verden nu kan tage til sig, mener to munke på gaden i den thailandske by Chiang Mai.

I Thailand bliver nyheden om redningen af de 12 drenge og deres fodboldtræner modtaget med jubel.

De fleste tv-stationer har ryddet hele sendefladen, og de sociale medier flyder over med lykønskninger og tegninger af drengene.

»Velkommen tilbage alle Wild Boars«, skriver en på Twitter med hentydning til navnet på drengenes og trænerens fodboldhold, mens en anden skriver »tankevækkende samarbejde af mennesker fra hele verden«.

Stort set alle thailændere har hele dagen fulgt med i sidste fase af redningsaktionen - heriblandt den 22-årige munk Kana Paitoon.

»Selvfølgelig er jeg glad for, at drengene og deres træner er kommet ud«, siger han, da han går på en af hovedgaderne i den nordthailandske by Chiang Mai på vej til sit tempel.

Men Kana Paitoon, der som alle andre munke er karseklippet og iført orange gevandter, mener, at den gigantiske redningsaktion også bekræfter, at mørke kun kan eksistere, fordi der også er lys.

»Alting har noget godt og skidt i sig. Det var skidt, at drengene blev spærret inde. Men det var godt at se, at så mange mennesker fra forskellige lande var parate til at hjælpe. Det er et symbol på, at mennesker ikke er så selvtilstrækkelige, som verden i dag ellers giver indtryk af«, siger han.

Påmindelse

I de thailandske medier har fodboldtræneren fået stor opmærksomhed, fordi han er tidligere munk. Mange mener, at det er hans fortjeneste, at de 12 drenge overlevede, fordi han inde i grotten lærte dem at meditere, så ingen gik i panik.

Kana Paitoon er enig og mener, at fodboldtræneres opførsel er en påmindelse om, at man altid skal koncentrere sig om det øjeblik, man er i.

»Tage det roligt og løse de problemer, man står over for«, siger han.

Kana Paitoon går ved siden af en anden munk fra sit tempel - Somboon Sompong på 24 år.

Han ser også noget positivt i drengenes indespærring.

»Redningsaktionen viser, at når noget er rigtigt svært, så rækker mennesker fortsat hånden ud for at hjælpe hinanden«, siger han.

Fra udlandet har både den britiske premierminister, Theresa May, og den amerikanske præsident, Donald Trump, skrevet tweets om deres glæde over redningen af drengene og deres træner.

Men i Chiang Mai, som er en af Thailands største byer, følte ikke alle sig sikre på, at drengene ville overleve.

»Ærligt talt nej. Jeg troede, det ville være umuligt at få dem ud«, siger 55-årige Nantawat Tienkul, der arbejder på et hotel.

Men andre blev ved med at tro på, at det nok skulle lykkes.

»Jeg har hele tiden været sikker på, at de ville klare den«, siger den 46-årige tuktukchauffør Krit Kariwa.

»Jeg er meget glad nu«.