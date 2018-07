Chilenske minearbejdere advarer thailandske drenge mod den pludselige berømmelse De 12 drenge og deres fodboldtræner, som nu er reddet ud af Tham Luang grotten, er slet ikke rustet til at klare medieopmærksomheden, mener chilensk minearbejder, som selv sad fanget i en mine for otte år siden.

Hele verden følger med i dramaet omkring de 12 drenge og deres fodboldtræner, som nu alle er reddet ud af Tham Luang grotten i Nordthailand.

I går kom de sidste ud, og i både thailandske og internationale medier er afslutningen på redningsaktionen forsidestof onsdag morgen, og det vælter fortsat ind med lykønskninger og støtteerklæringer fra alle dele af kloden.

Det internationale fodboldforbund Fifa har inviteret de thailandske fodbolddrenge til VM-finalen i Rusland, og avisen Bangkok Post skriver, at den britiske fodboldklub Manchster United nu også har inviteret drengene og deres træner til at komme og besøge klubben.

Stort pres

Men den enorme opmærksomhed kan skade drengene og gøre det svært for dem at vende tilbage til et normalt liv, advarer den tidligere chilenske mineformand, Luis Urzua.

Sammen med 32 andre minearbejdere blev han for otte år siden indespærret i en mine i 69 dage i det nordlige Chile, og deres redning var genstand for det samme mediepostyr, som de thailandske drenge nu oplever.

Efterfølgende har mange af de chilenske minearbejdere haft svært ved at få dagligdagen til at fungere igen med skilsmisser, store psykologiske problemer og arbejdsløshed.

Luis Urzua mener, at minearbejdernes vanskeligheder i høj grad skyldes, at de pludselig blev gjort til mediestjerner, og han ser nu det samme gentage sig med de thailandske drenge.

»De og deres familier har slet ikke evnen til at kunne håndtere sådan en ting. Vi kunne ikke håndtere det, og vi var voksne«, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

De 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner er nu indlagt på et hospital i provinshovedstaden Chiang Rai, hvor de skal opholde sig mindst en uge endnu. Indlæggelsen skal bringe dem fysisk på fode igen, men Luis Urzua mener, at indlæggelsen også kan hjælpe dem psykisk med at klare overgangen fra at være indespærret i grotten til at komme tilbage til deres dagliglig.

»Det er vigtigt, så disse børn kan reintegreres lidt efter lidt i deres gamle miljø, fordi de vil være meget traumatiseret og sårbare«, siger han.

Mediecirkus

Hundredvis af journalister og fotografer fra hele verden er rejst til Thailand for at dække redningen af drengene, hvilket har udviklet sig til et gigantisk mediecirkus, hvor selv den mindste - og ofte ubekræftede kommentar - fra en af de involverede redningsarbejdere er blevet slået op som en kæmpe nyhed.

Mange af journalisterne har nu slået ring rundt om det hospital i Chiang Rai, hvor drengene og deres træner er indlagt. Det næste kapitel i mediedramaet vil være at få drengene til at fortælle om, hvordan det føltes at være spærret inde i Tham Luang grotten, og derfor vil drengene og deres familier angiveligt af visse thailandske og udenlandske medier blive tilbudt store summer penge for at stille op til interview.

Det samme var de chilenske minearbejdere udsat for.

Den tidligere chilenske mineformand, Luis Urzua, siger til Reuters, at han håber, at drengene først står frem, når de er parate til det.

»Jeg håber, at de en dag om nogle få år vil være i stand til at fortælle deres historie, fordi den - ligesom vores - er en historie om tro og håb«, siger han.

Berømt og så glemt

Jorge Galleguillos, en anden af de 33 chilenske minearbejdere, som var indespærret for otte år siden, siger til Reuters, at han husker den pludselige berømmelse efter sin redning, hvor han blev inviteret til bl. a. Hollywood og Vatikanet og kom på besøg hos den chilenske præsident.

Men medierne er nådesløse, understreger han. For berømmelsen er kortvarig, og lynhurtigt er medierne rykket videre til den næste katastrofe.

»Alt ændrer sig. I det ene øjeblik taler alle om dig - i medierne, på tv, du er på forsiden alle steder - og så ingenting«, siger han og fortsætter:

»Så mange løfter blev givet til os, og så blev vi forladt. Nu er vi glemt. Jeg håber ikke, det samme sker for dem«, siger han med henvisning til de thailandske drenge og deres fodboldtræner.