Kina: Toldkrigen vil ødelægge handlen mellem USA og Kina

Hvis USA og Kina fortsætter med at indføre gengældelsestold mod hinanden, vil det ødelægge handlen mellem verdens to største økonomier.

Det siger talsmand fra det kinesiske handelsministerium Li Chenggang ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Udbruddet af omfattende og gensidige toldsatser mellem Kina og USA vil uundgåelige ødelægge den amerikansk-kinesiske handel«, siger han.

Den amerikanske politik 'forstyrrer den økonomiske globaliseringsproces' og 'ødelægger verdensøkonomiens orden', lyder det videre fra det kinesiske handelsministerium.

Udmeldingen kommer, efter at Trump-administrationen onsdag har meldt ud, at USA vil indføre told for yderligere 200 milliarder dollar mod en række kinesiske varer.

Den nye toldsats er den seneste udvikling i en efterhånden åben handelskrig mellem de to lande.

I sidste uge implementerede USA told på 25 procent på importerede kinesiske varer til en værdi af 34 milliarder dollar, hvilket Kina omgående svarede tilbage på ved at indføre told på amerikanske varer til en tilsvarende værdi.

