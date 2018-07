Kvindelig nazist dømt for mord i omfattende tysk terrorsag Beate Zschäpe, der var aktiv i den tyske terrorcelle NSU, har gennem fem år lang retssag hævdet sin uskyld. Nu er hun idømt livsvarig fængsel.

Der stod en kvinde bag den nynazistiske terrorgruppe NSU, som i ti år hærgede Tyskland med ti mord, sprængstofattentater og røverier. Kvindens er terrorcellens eneste overlevende, den 43-årige Beate Zschäpe fra Jena i det tidligere DDR, som netop er blevet idømt livsvarig fængsel ved landsretten i den sydtyske storby München.

Fra 2000 til 2011 var hun ifølge dommen medvirkende til, at hendes to tidligere kærester, nynazisterne Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt, kunne begå ti mord, to attentater med sprængstof og 15 røverier, mener dommerne i München.

Udenfor retssalen i München klappede demonstranter begejstret efter dommens afsigelse indenfor.

Også fire andre tiltalte blev dømt i München.

Lang forklaring venter

Hvordan Beate Zschäpe var skyldig vil de forklare i den begrundelse for dommen, der ventes at tage hele dagen, måske vil gennemgangen ligefrem kræve en eller flere ekstra retsdage.

Ikke overraskende for Tysklands længste retssag siden Anden Verdenskrig, der har varet i over 5 år ved landsretten i München og kostet det tyske samfund 65 millioner euro (484 millioner kroner). Alene ombygningen af retslokale 101 A i München til en veritabel bunker af sikkerhedsmæssige årsager har kostet en formue.

Da der ikke fandtes nagelfaste beviser mod Beate Zschäpe, der kom smilende til retsmøde nummer 438 i sagen i sort jakke med rødt og hvidt tørklæde, er hun og fire medtiltalte udelukkende dømt på en enorm mængde indicier. Forud for domsafsigelsen virkede Beate Zschäpe ligeså rolig og upåvirket, som hun har gjort gennem alle fem år med retsmøder.

Gennem det enorme antal retsmøder er alt i NSU-gruppens forbrydelser og liv dokumenteret.

Alligevel føler mange tyskere ikke, at den meget omtalte sag overhovedet er belyst ordentligt. Demonstranter udenfor retten og i tyske byer som Berlin har her i formiddag krævet svar på flere centrale spørgsmål, som retten efter deres mening ikke har belyst grundigt i de sidste fem år.

Spørgsmålene er blandt andre: hvordan udvalgte NSU deres ofre, hvoraf 9 havde indvandrerbaggrund, mens det sidste var en kvindelig politibetjent? Hvordan kunne politiet og efterretningstjenesten undgå at afsløre og stoppe gruppen? Er der ukendte bagmænd og hjælpere, hvis identitet aldrig er kommet frem i lyset?

Spørgsmål, der er vigtige for Tyskland, hvor flere højreradikale grupperinger siden NSU (Nationalsozialistische Untergrund) blev standset, da Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt skød sig selv i en autocamper, politiet havde jaget dem til efter gruppens sidst røveri mod et pengeinstitut.

Senere samme dag sendte Beate Zschäupe en ’bekender-video’ til flere medier, tyrkiske foreninger og moskeer på DVD. Derpå satte hun ild på lejligheden og forlod den. Fire dage senere meldte hun sig selv til politiet og siden har hun været varetægtsfængslet.

Videoen viste ofrene for trioens mord, liggende i deres eget blod, mens temaet fra filmserien ’Pink Panther’ spillede som underlægningsmusik.

Over liget af grønthandleren Enver Simsik, der som det første offer blev skudt i december 2000 i Nürnberg, havde gruppen skrevet teksten ’Originalen’.

I retssagen påstod Beate Zschäpe, at hun ikke kendte til indholdet af dvd’en, men hun havde lovet sine to mænd at sende den ud, hvis de ikke kom hjem efter en ’aktion’.

Den forklaring kaldte statsanklager Anette Greger ’absurd’ i retten, hvor hun påpegede, at den computer, hvorpå videoen var produceret, stod under hendes seng i lejligheden. Ifølge anklageren var Beate Zschäpe ikke uskyldig, men en slags ’bogholder’ for trioen.

Hun samlede materialet i de 146 mapper, der lå på computeren om gruppens attentatmål, side om side med feriebilleder fra trioens fælles rejser til sydens sol. Men derudover havde Beate Zschäpe også omhyggeligt samlet alt, hvad der blev skrevet i medierne om gruppen, viser dokumenter med hendes fingeraftryk.