Anklager om seksuelt misbrug rammer verdensomspændende buddhistisk organisation I en af verdens største buddhistiske organisationer har lederen taget orlov, efter at kvinder har beskyldt for seksuelt misbrug.

De prædiker for at blive perfekte væsener, men bag facaden ser det mørkt ud.

Shambhala International, en af verdens største buddhistiske organisationer, er blevet ramt af en skandale, efter lederen Mipham Rinpoche er blevet anklaget for seksuelt misbrug af kvinder.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Lederen Mipham Rinpoche er kendt som Sakyong - et tibetansk ord, der kan oversættes til en 'konge'. Han har stået i spidsen for en religiøs organisation, som er udbredt i over 30 lande, hvor de tusindvis af følgere bliver trænet i at meditere.

Sidste måned udgav en tidligere Shambhala-lærer en rapport om, at den 55-årige Mipham Rinpoche i »årevis« havde seksuelt misbrugt og udnyttet nogle kvindelige tilhængere.

I rapporten berettede kvinder om, at lederen havde befamlet dem, mens han var fuld, og at han havde tvunget kvinderne til seksuelle ydelser.

Der stod også, at i Shambhala-organisationen - hvis motto er 'Gør et oplyst samfund muligt' - havde højtstående ledere kendskab til Mipham Rinpoches opførsel, og at højtstående ledere dækkede over deres leder.

Undskyldning var ikke nok

Mipham Rinpoche undskyldte et par dage før, rapporten blev offentliggjort i juni.

Han indrømmede, at han havde haft »relationer« med kvinder i organisationen, hvoraf nogle af kvinderne »delte oplevelser af at have følt sig skadet som følge heraf«, skriver The New York Times.

Men det var ikke nok. Der skulle mere handling til end det, krævede nogle aktører i Shambhala-miljøet.

Det skete sidste fredag, hvor det øverste råd af Shambhala International trådte tilbage i »interessen for at begynde en helingsproces for vores fællesskab«.

Samme dag valgte Mipham Rinpoche at tage på orlov fra at lede Shambhala, mens et eksternt firma nu skal undersøge anklagerne om misbrug af ham og andre Shambhala-lærere.

Mipham Rinpoche vil nu, lyder en udtalelse fra Shambhala International, »gå ind i en periode med selvrefleksion«.

Buddhist til bog på dansk anklaget

Det er ikke første gang, der kommer anklager om, at der har foregået seksuelt misbrug i buddhistiske miljøer i USA.

Sidste år trak Lama Norlha Rinpoche, der havde oprettet et kloster i New York, sig tilbage efter anklager om seksuelt misbrug, og det samme gjorde Sogyal Rinpoche, der er forfatter til bogen 'Den tibetanske bog om livet og døden', der er blevet solgt i Danmark.

Kvinden bag rapporten om Shambhala International hedder Andrea Winn, og hun voksede op i Shambhala-miljøet, hvor hun hævder, at hun og flere andre børn blev seksuelt misbrugt af voksne.

I begyndelsen af 2017 - før #MeToo blev et verdensomspændende fænomen - begyndte Andrea Winn at arbejde på rapporten. Hun kaldte arbejdet for 'Projekt Solskin' og forsøgte at samle beretninger fra dem, der havde oplevet misbrug i Shambhala-miljøet.

Rapporten udkom i februar, og Shambhala International reagerede med en handlingsplan, som skulle være »et forsøg på at adressere problemer med fortidens skader i vores fælleskab«.

Selv om lederen Mipham Rinpoche roste de overlevende for deres »tapperhed og mod«, nævnte han ikke, om han selv havde været indblandet.

»Jeg var så flov«

Rapporten skulle dog ende med at spille en rolle. Flere kvinder stod frem og fortalte, at de havde oplevet misbrug af Shambhala-lederen, og det førte til, at en ny rapport blev udgivet 28. juni i år.

En kvinde skrev, at hun i årevis oplevede, at Shambhala-lederen ville kysse hende og befamle hende, når han var fuld.

Ligesom mange andre kvinder omkring lederen, håbede hun på at kunne blive den ugifte leders hustru, og hun begyndte at rationalisere med, at hans opførsel kom af, at lederen ville vise hende »mønstrene af min egen fattigdoms mentalitet«.

En anden kvinde berettede, at lederen kaldte på hende en nat. Da hun nægtede at have sex med ham, pressede han hendes ansigt mod hans penis.

»Du kan lige så godt afslutte det her«, sagde lederen ifølge kvinden.

Hun skrev om oplevelsen i rapporten:

»Jeg var så flov og forfærdet over, at jeg gjorde det«.