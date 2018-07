Sagen forfra om Brexit: Skilsmissen lød så nem, men er svær og kaotisk På stemmesedlen i 2016 fik briterne muligheden for at blive i EU eller forlade unionen. De valgte som bekendt det sidste. Men det har vist sig at være langt sværere, end det lød, at tage kontrollen tilbage over grænser, lovgivning og penge.

