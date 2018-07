Forskere: Elbiler kan få 1000 kilometers rækkevidde

Norske forskere har knækket en kode, som kan give elbiler, mobiltelefoner, tablets og anden teknologi langt højere batterikapacitet end i dag.

»Man kan sige, at vi har fundet x-faktoren, som vi har ledt efter. Dette har et helt enorm potentiale, og det er noget forskere over hele verden søger efter«, siger forskningsdirektør Arve Holt ved Institut for energiteknik i en pressemeddelelse.

Teknologien som forskerne ved instituttet på Kjeller er kommet frem til, anvendes i litiumionbatterier, som bruges i det meste af den almindelige teknologi.

»Det kan bidrage til, at vi blandt andet får elbiler med 1000 kilometers rækkevidde og mobiltelefoner, som det ikke er nødvendigt at lade op i flere dage«, siger forskerne.

Forskerne har i flere år undersøgt mulighederne for at bruge silicium i batterier, i stedet for grafit. Rent silicium har i teorien ti gange højere kapacitet end grafit, men mister også kapacitet hurtigere.

Nu har forskerne så fundet frem til en siliciumblanding, hvor kapaciteten holder sig stabilt høj over tid, selv om kapaciteten bliver noget lavere end med rent silicium.

Batterier med den nye siliciumblanding vil alligevel få tre til fem gange højere kapacitet end de nuværende, siger forskerne.

Teknologien skal nu testes sammen med flere norske og internationale selskaber og i et samarbejd med Kjeller Innovasjon, som arbejder med at kommercialisere forskningsresultaterne.

ritzau