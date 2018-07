Overblik: Det er Nato-landene enige om Cyberforsvar, terrorbekæmpelse og Rusland fylder i sluterklæringen fra Nato-topmøde.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har delt lussinger ud til flere af de europæiske medlemslande - herunder især Tyskland - inden Nato-topmødet i Bruxelles blev blæst i gang af et militærorkester onsdag.

Men trods intriger op til topmødet, lykkedes det alliancens 29 medlemslande at nå til enighed om en ny erklæring, der fylder mere end 20 sider.

Her er erklæringens vigtigste punkter:

* Medlemslandene bekræfter hinanden i den såkaldte musketered, om at et angreb på en allieret vil blive betragtet som et angreb på alle, som det fremgår af artikel 5 i Washington-traktaten.

* Medlemslandene skal investere mere i forsvar for at sikre en fair byrdefordeling. De skal arbejde hen mod at bruge to procent af bnp inden 2024 som aftalt på topmødet i Wales i 2014.

* Militær mobilitet skal styrkes med et nyt initiativ. Medlemslandene skal samlet stille 30 krigsskibe, 30 bataljoner og 30 lufteskadriller til rådighed, som skal være klar til at rykke ud til konflikter i løbet af 30 dage.

* Cyberforsvar er en kerneopgave for Nato for at bekæmpe angreb. Et udvidet samarbejde med industrien og forskere skal sikre, at Nato kan holde trit med den teknologiske udvikling.

* Terrorbekæmpelse har høj prioriteret og skal ske i overensstemmelse med international lov. Nato vil forbedre tekniske færdigheder til at bekæmpe improviserede sprængladninger, atomvåben og kemiske trusler.

* Alliancen er bekymret over Ruslands aktiviteter og politik, der er en trussel mod stabilitet og sikkerhed. Nato vil fortsætte med at være til stede i den østlige del af alliancen, men ønsker dialog med Rusland.

* Nato støtter fortsat Ukraine, Georgien og Moldovas territoriale integritet og suverænitet. Medlemslandene kræver, at Rusland trækker sine styrker ud af alle tre lande.

Kilder: Nato

Ritzau