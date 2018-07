Det vigtigste dokument i to år: Her er Storbritanniens ønskeliste til Brexit

Mere end to år efter, at Storbritannien stemte for at forlade EU, har den britiske regering fremlagt sin vision for, hvordan det fremtidige samarbejde med EU så skal være.

Få her et overblik over, hvad briterne blandt andet ønsker i forhold til EU.

Den britiske regering vil skabe 'et nyt forhold, der fungerer for både Storbritannien og EU':

»Det skal indebære, at Storbritannien forlader det indre marked og toldunionen for at kunne 'gribe nye muligheder og skabe en ny rolle i verden'.

»Det nye forhold skal 'reflektere Storbritannien og Europas lange fælles historie og tætte bånd'.

Det økonomiske partnerskab:

»Storbritannien ønsker, at forhandlingerne skal fokusere på 'friktionsløs handel over grænsen', når det kommer til produkter.

»Storbritannien vil skabe et nyt frihandelsområde for produkter, der skal beskytte de forsyningskæder, som virksomheder har opbygget på kryds og tværs af grænsen mellem Storbritannien og andre lande.

»Frihandelsområdet skal sikre, at der ikke kommer en fast grænse mellem Nordirland og Irland.

»Storbritannien vil have gensidige aftaler, der sikrer fri og fair konkurrence i både Storbritannien og EU for selskaber.

»Som del af det økonomiske samarbejde vil Storbritannien have et fælles regelsæt for fødevareindustrien, og deltagelse af Storbritannien i europæiske myndigheder som lægemiddel-, kemi- og luftfartsagenturet.

»En toldaftale, der undgår kontrol af varer ved grænsen, men samtidig lader Storbritannien selv står for told og tariffer.

»En aftale om nye regler og regulering af finanssektoren, der fastholder den nuværende integration af markedet men lader Storbritannien kontrollere adgangen til sit eget marked.

»Et nyt system, der skal tillade EU-borgere og britiske borgere at rejse mellem hinandens lande og selskaber at yde services.

»'Kort sagt sikrer dette forslag en fair og pragmatisk balance for den fremtidige handelsrelation mellem Storbritannien og EU', fremgår det af visionen.

Sikkerhedspartnerskab:

»'Europas sikkerhed har været og vil fortsat være Storbritanniens sikkerhed. Derfor har regeringen lavet en betingelsesløs dedikation til at fastholde sikkerheden'.

»Storbritannien vil ikke længere være del af EU's udenrigs-, forsvars-, sikkerheds- og justitspolitik. I stedet foreslås et tæt samarbejde.

»Det skal inkluderer en fastholdelse af samarbejdet inden for antiterror og bekæmpelse af alvorlig kriminalitet.

»Storbritannien ønsker fortsat være del af Europol.

»Storbritannien ønsker en koordinering af udenrigs- og forsvarspolitikken med EU.

»Storbritannien ønsker samarbejde om udvikling af militære kapaciteter, så militæret kan samarbejde på tværs af grænser og våbenindustrien effektiviseres.

Andre områder:

»Storbritannien ønsker forsat samarbejde om persondata, forskning på de fleste området og fiskerpolitikken, hvor Storbritannien vil sidde med ved forhandlingsbordet.

Kilder: UK.gov, 'The future relationship between the United Kingdom and the European Union'.

ritzau