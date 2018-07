Folk på gaden i Manchester om Brexit: »Det er en stor gætteleg«

Den britiske regering har i dag fremlagt sin vision for, hvordan det fremtidige samarbejde med EU skal være.

Vi har spurgt folk på gaden i Manchester, hvad de tænker om hele Brexit-processen fra afstemningen og indtil i dag. Samt bedt dem give et bud på, hvad der er vigtigst at få ud af forhandlingerne.

Stemte: Brexit

Nigel Eastman, 49 år, og bor i Wales, project manager

Hvordan tænker du, processen har forløbet indtil videre?

»Brexit er et kompliceret projekt. Det ved jeg, fordi jeg arbejder som project manager inden for handel. Det er nok verdens mest komplicerede projekt i øjeblikket at løse. Det er svært og langsommeligt arbejde. Jeg synes ikke, det har været håndteret særligt godt. Det burde have været løst af forretningsfolk og ikke af politikere. De er de rette til at løse opgaven. Man burde have sammensat et hold af ledende forretningsfolk. Folk som kender industrien og ved, hvad det vil sige. Politikerne har hver deres ståsted og hver deres ide om, hvad som er bedst. De burde have nedsat en politisk uafhængig arbejdsgruppe til at lede forhandlingerne«.

Hvad er det vigtigste at få ud af Brexit?

»Uafhængighed er det vigtigste. Vi skal have kontrollen tilbage til at træffe vores egne beslutninger. Et centraliseret Europa er for bureaukratisk. Det er drevet for meget af politikere, der er for selvcentrerede. Jeg ved ikke, om Brexit nødvendigvis bliver særligt godt for landet. Der er vist ingen, der rigtig kender svaret på det spørgsmål«.

Stemte: Remain

Tom Davis, 21 år, bor i Birmingham, dimittend fra Manchester Universitet

Hvordan har processen været indtil nu?

»Forhandlingerne har været kaotiske. De har ikke haft et klart mandat fra starten af. Ved valget lagde man op til, at der skulle være et samlet forhandlingsmandat, og partierne skulle stå sammen i hele processen. Det er ikke sket. Theresa May beholdt Boris Johnson om bord, og det er hun blevet kritiseret rigtig meget for. Det er tydeligt, at hun ikke har så meget magt i sit eget parti i øjeblikket. Hun kan stadig udpege sine egne folk, men der er prominente stemmer i partiet, som arbejder imod hende«.

Hvad er det vigtigste at få ud af Brexit-forhandlingerne?

»Nøglepunkterne er helt klart toldunionen og adgangen til det indre marked. Det har været skidt, at der ikke har været nok diskussion om fordelene og ulemperne ved det inden afstemningen. Desuden er forskellen på et hårdt og et blødt Brexit heller ikke blevet diskuteret nok. Det er derfor, forhandlingsprocessen har været så langsommelig, tror jeg, fordi vi ikke på forhånd egentlig vidste, hvilken type Brexit, vi ønskede. Jeg tror uanset, hvilket resultat forhandlingerne ender med, vil der komme massiv kritik«.

Stemte: Brexit

Jucy Hopkinson, 41 år, bor i Manchester og arbejder som sygeplejerske