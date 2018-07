De sidste timer: 100-året for henrettelsen af Ruslands tsarfamilie Det revolutionære russiske styre havde for 100 år siden planlagt ’Operation skorstensfejer’ i alle detaljer. Tsarfamilien skulle dø. Men så gik der vodka og mudder i den.

FOR ABONNENTER

Jakov Jurovskij blev mere og mere nervøs, efterhånden som dagen skred frem. Endelig havde Moskva godkendt henrettelsen af tsarfamilien, Jurovskij havde selv besluttet at slå den ihjel i en kælder, han havde fundet et sted i en skov, hvor ligene kunne skjules, men ville det lykkes at holde det hemmeligt? Ville den engang så mægtige hersker over Rusland ane uråd? Og hvor blev lastbilen til at køre ligene væk af?