Marine Le Pens parti risikerer at gå fallit om få uger Dommere tilbageholder millioner i partistøtte. Sagen svækker de nationalistiske partier før valget til EU-Parlamentet næste år.

Mens indvandrerfjendtlige og populistiske partier stormer frem i Europa, truer en økonomisk fallit Marine Le Pens parti, Rassemblement National.

To undersøgelsesdommere blokerer udbetalingen af godt 14 millioner kroner med henvisning til de løbende sager mod partiet for omfattende svindel med offentlige midler.

Der er tale om penge, som partiet har til gode i offentlig partistøtte. Men flere af partiets medlemmer af EU-Parlamentet er sigtet for at lade deres parlamentariske assistenter arbejde for partiapparatet, hvilket er forbudt ifølge parlamentets regler og fransk lovgivning.

Tidligere ministre fra centrumpartiet Modem, der deltager i præsident Emmanuel Macrons regering, er også i politiets søgelys.

EU-Parlamentet vurderer, at Front National har bedraget EU-kassen for 7 millioner euro, godt 52 millioner kroner, i perioden 2009-17.

I forvejen befinder partiet, der indtil sidste måned hed Front National, sig i en dyb økonomisk krise, og medlemmerne siver langsomt, men sikkert ud af partiet, kun et år efter at Marine Le Pen fik 33,9 procent af stemmerne i anden omgang af præsidentvalget.

Partiet skruer nu som i tidligere krisesituationer op for den indvandrerfjendtlige retorik.

Men konkurrencen med højrepartiet Les Républicains er hård, og præsident Macrons benhårde udlændingepolitik, som Frankrig bekræftede på et møde i går i Wien mellem EU-landenes indenrigsministre, begrænser også Marine Le Pens manøvremuligheder.

Svækket inden EU-valg

Udsigten til en betalingsstandsning med afskedigelse af medarbejdere og stærkt nedsat politisk aktivitet op til EU-parlamentsvalget næste forår, hvor de indvandrerfjendtlige partier håber på et stort gennembrud, ryster partiets ledere.

»Vi taler om et diktatur, som vil tilintetgøre det største oppositionsparti«, sagde en tydeligt rystet Marine Le Pen på et pressemøde tidligere på ugen, og hun går endnu længere i et tweet.

»Ved uden nogen form for domfældelse i denne pseudosag om de parlamentariske assistenter idømmer undersøgelsesdommerne os en dødsstraf til senere eksekvering«, lyder det fra Marine Le Pen.

Sagen er dybt alvorlig, for partiet har i forvejen en stor gæld, andre sager om påstået bedrageri er allerede i gang eller på vej.

Der er ingen hjælp at hente i form af lån hos franske banker. De nægtede allerede sidste år at låne partiet penge til præsident- og parlamentsvalgkampene i maj og juni, og selv et russisk pengeinstitut, som tidligere har hjulpet partiet, holdt sig forsigtigt tilbage.

Nu appellerer Marine Le Pen, der i juni blev dømt til at tilbagebetale 2,2 millioner kroner til EU-Parlamentet, til partimedlemmerne.

»Denne konfiskation af 14 millioner kroner betyder, at Rassemblement National går i betalingsstandsning ved udgangen af august, hvis I ikke hjælper os«, skriver partilederen på et nyoprettet site, hvor medlemmer og sympatisører kan bidrage med penge.

Flere af Rassemblement Nationals ledere taler om et »komplot«.

»Det er tankevækkende, at dommernes beslutning bliver offentliggjort midt i sommerferien, og mens hele Frankrig kun tænker på den forestående VM-finale. Man skal huske på, at efterforskningen blev indledt for over to år siden«, siger en partifunktionær.

Analysen i partihovedkvarteret i Nanterre uden for Paris er enkel: Partiets modstandere tager alle metoder i brug for at hindre Marine Le Pen i at føre en effektiv valgkamp frem til valget til EU-Parlamentet næste forår.

Ved det seneste valg til EU-Parlamentet blev Front National landets største parti, og ved fuld styrke kan det bidrage til sikre de europæiske patrioter og nationalister, som det hedder i partihovedkvarteret, en stor sejr næste forår.