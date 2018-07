Trump i interview: May hører ikke efter, Europa mister sin kultur til immigranter, og Trump-baby er London-borgmesters skyld

Donald Trumps Europa-turné er godt i gang. Onsdag var han i Bruxelles for at banke USA's Nato-allierede på plads, og torsdag eftermiddag landede han i England for at forhandle handelsaftaler med premierminister Theresa May.

Men torsdag aften - halvvejs i det to-dage-lange møde med Theresa May - udkom præsidenten i et stærkt kontroversielt interview med tabloid-avisen The Sun.

Her kom den bramfrie præsident ikke kun omkring Theresa May og Brexit, men også Londons borgmester, ex-minister Boris Johnson og Europas immigrantsituation.

Her er et overblik over præsidentens mest opsigtsvækkende udtalelser i det lange interview med The Sun.

Theresa May og Brexit

Den plan, som Theresa May har lagt for et 'blødt' Brexit, vil »dræbe« en fremtidig handelsplan mellem Storbritannien og USA. I det hele taget mener Donald Trump, at Theresa May ikke har lyttet til hans råd, at hendes foreløbige resultater er meget »uheldige« og at den plan, hun har præsenteret, ikke er det, som folket blev lovet.

Foto: Parliamentary Recording Unit/AP Premierminister Theresa May præsenterede i løbet af ugen sin plan for Storbritanniens udtræden af EU. Reaktionerne var blandede - to af Theresa Mays ministre sagde op på grund af uenigheder om Brexit-planen.

Boris Johnson ville være en god premierminister

Boris Johnson, der var udenrigsminister indtil for få dage siden, er »en meget talentfuld fyr« og Donald Trump var »meget ked af at se ham forlade regeringen«. Præsident Trump mener også, at Boris Johnson, som har været skarp i sin kritik af Theresa May og hendes Brexit-plan, »ville være en storslået premierminister«.

Foto: Matt Dunham/AP Boris Johnson (til venstre) og Donald Trump (i midten) har ifølge den amerikanske præsident et godt forhold. »Jeg har stor respekt for Boris. Han kan åbenlyst godt lide mig og siger meget gode ting om mig«, siger Donald Trump til The Sun.

Immigranter truer Europæisk kultur

Det er »meget, meget trist«, at Europa har ladet millioner af flygtninge og immigranter komme ind over grænserne, siger Donald Trump i interviewet. »Jeg tror, I mister jeres kultur« lød advarslen fra præsidenten, der selv har været kritiseret for at anholde og adskille flygtninge- og immigrantfamilier på USA's sydlige grænse.

Foto: Meyer Kenneth Donald Trump mener, at Europas flygtningepolitik har været for lempelig og at Europa risikerer at miste sin kultur til immigranterne. Billedet her er fra en demonstration mod Burka-forbud i Danmark.

Kritik af Londons borgmester

I samme forbindelse langer han også ud efter Londons borgmester, Sadiq Khan, som han længe har været uenig med om lige præcis immigration. »Se på den terrorisme, der finder sted. Se, hvad der sker i London. Jeg synes, han har gjort et virkelig dårligt stykke arbejde med terrorisme«.

Foto: Matt Dunham/AP Her er London-borgmester Sadiq Khan (til venstre) sammen med Theresa May til en mindebegivenhed for terrorangrebet på London Bridge. Donald Trump og borgmesteren har været glødende uvenner lige siden Sadiq Khan, ovenpå immigrant-kommentarer fra Trump, i 2016 bedyrede, at præsidentkandidat Donald Trump ikke ville være velkommen i London.

Føler sig uvelkommen

Præsidenten erklærede, at han »føler sig uvelkommen« i London, hvor op til 200.000 demonstranter fredag går på gaden for at protestere mod hans besøg i Storbritannien - og en seks meter høj luftballon, der viser Trump som en baby, bliver sat i luften. »Jeg plejede at elske London. Jeg har ikke været her i lang tid. Men når de får en til at føle sig uvelkommen, hvorfor skulle jeg så blive?«. Protesterne er i øvrigt også London-borgmester Sadiq Khans skyld.

Foto: Matt Dunham/AP Den seks-meter-høje baby-Trump blev sat i luften fredag, hvor tusinder af mennesker er mødt frem i London for at demonstrere mod Donald Trumps besøg i England.