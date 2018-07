Generalstrejke efterlader gader tomme i uroplagede Nicaragua

Gaderne var fredag tømt for mennesker i store dele af Nicaragua, da oppositionen indledte en 24 timer lang generalstrejke i protest mod præsident Daniel Ortega og hans regering.

Strejken betød, at banker, skoler, benzinstationer og butikker holdt dørene lukket over hele landet.

Ifølge tilhængere af oppositionen blev strejken overholdt stort set alle steder i hele landet.

I byer som Leon og Granada var det kun det statsejede benzinselskab Petronic Gas, der holdt sine tankstationer åbne.

Næsten 20.000 lukkede butikker

I Mercado Oriental, der er et af de største handelscentre i hovedstaden Managua, holdt næsten samtlige 20.000 forretningsdrivende butikkerne lukket.

»Jeg er nødt til at arbejde, men strejken er et våben til at lægge pres på regeringen, fordi der ser ikke ud til at være en løsning på situationen«, siger den 67-årige skopudser Adolfo Diaz.

Strejken blev indledt, dagen efter at fem personer blev dræbt under sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

300 dræbt siden april

Ifølge menneskerettighedsorganisationer har omkring 300 mennesker mistet livet i voldelige sammenstød siden april.

Fredag blev oppositionslederen Medardo Mairena anholdt. Han anklages for at have 'planlagt' og 'beordret' angrebet på fire politibetjente og en demonstrant, der blev dræbt torsdag.

Oppositionen beskylder Daniel Ortega for korruption, despoti og nepotisme og kræver, at han trækker sig fra sin post sammen med sin kone, Rosario Murillo, der er vicepræsident.

ritzau