Ekspert: Trump og Putin vil tie ny russisk hackersag ihjel på et internationalt topmøde

Donald Trump og Vladimir Putin skal mandag deltage i et topmøde i Finlands hovedstad Helsinki.

Men fredag kom det frem, at en føderal storjury i USA har rejst tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer. De tiltalte bliver anklaget for at have hacket demokraternes computernetværk, mens Hillary Clinton stillede op som præsidentkandidat i 2016.

Det er »alvorligt«, at anklagerne er blevet rejst, og »det er klart en sag af stor betydning« for topmødet mellem de to statsledere. Det vurderer Mette Skak, der er ruslandsforsker og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Hun har dog et 'men', da hun vurderer, at »det vil blive forsøgt tiet ihjel af begge parter på mandag i Helsinki«.

»Det er ikke en sag, som Trump af sig selv vil tage op på topmødet, fordi den om noget belaster ham selv. Putin er heller ikke interesseret i at gøre et stort nummer ud af det«.

Hvis sagen skal få betydning, bliver det medierne og de amerikanske politikere, som er kritikere af Trump, der skal få rejst diskussionen. Men de kommer på en svær opgave, forklarer Mette Skak.

»Trump og Putin har en fælles interesse i at få det dysset ned eller få gjort det til fake news og så tvivl om, hvor gode beviserne nu er. Putin er gammel efterretningsmand, og det, der er efterretningsspecialet, er benægtelse. 'Det kender vi ikke noget til', eller 'det har vi ingen kommentarer til', vil Putin kunne sige«, siger hun.

Flere bliver tiltalt

De 12 russere har ifølge den amerikanske vicejustitsminister Rod Rosenstein gjort lidt af hvert:

De har hacket valgsystemet, stjålet informationer om en halv million vælgere og installeret software for at spionere på brugere og læse deres mails. De tiltalte har også oprettet falske profiler på internettet, som de benyttede til at offentliggøre de stjålne informationer i juni 2016, og de er tiltalt for hvidvask gennem krypteret valuta.

Anklagerne mod de 12 efterretningsofficerer er en del af undersøgelsen af forholdet mellem Rusland og kampagnen bag den daværende præsidentkandidat Donald Trump, som siden har overtaget embedet.

Inden fredag var der 20 personer og tre firmaer, som var tiltalt i Rusland-undersøgelserne. Efter at der er blevet rejst tiltalte mod yderligere 12 personer i forbindelse med undersøgelserne, lander antallet på 32 personer.

Nogle af de tiltalte russere skal have kommunikeret med folk fra Donald Trumps kampagnestab. Der er dog ikke fundet beviser for, at amerikanerne havde været bevidste om, at de var i kontakt med de tiltalte efterretningsofficerer, sagde vicejustitsminister Rod Rosenstein fredag.

Der er heller ikke beviser for, at hackingen, som de tiltalte bliver anklaget for, har haft indvirkning på stemmerne ved det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Putin hverken ven eller fjende

I løbet af den sidste uge har Donald Trump været på rundrejse i Europa. Han har deltaget til et NATO-topmøde i Bruxelles og været i London, hvor han mødte den britiske premierminister Theresa May.

Torsdag kommenterede Trump den russiske annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014. Det ville aldrig være sket, hvis USA's præsident dengang havde været Trump og ikke Barack Obama, mente Trump selv.

»Ville jeg havde tilladt dette? Nej, det ville jeg ikke«, sagde han på et pressemøde.

Omvendt ville Donald Trump ikke direkte svare på, hvorvidt han har planer om at anerkende Ruslands annektering, når han på mandag skal møde Vladimir Putin.

»Hvad skal der ske med Krim nu. Det kan jeg ikke sige. Men jeg er ikke glad angående Krim«, sagde han.

Også forholdet til Vladimir Putin har Donald Trump kommenteret. Han forklarede, at han hverken ser den russiske leder som ven eller fjende.

»Han er en konkurrent. Er han min fjende? Han er ikke min fjende. Forhåbentlig vil vi en dag blive venner. Jeg kender ham bare ikke så godt«, sagde Donald Trump.