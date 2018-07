Før topmøde i Finland: Nordens største avis byder Trump og Putin velkommen med spydig kampagne

»Hr. Præsident, velkommen til landet med den frie presse«.

Sådan lyder den knapt så lune velkomst, som USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, får af den finske avis Helsingin Sanomat forud for mandagens topmøde i den finske hovedstad, Helsinki.

Mange plakater og bannere er spredt over hele byen som en del af en større kampagne, som Helsingin Sanomat har søsat i forbindelse med, at de to præsidenter besøger byen.

Kampagnen er en påmindelse til de to præsidenter om, hvor stor betydning pressefrihed har. Avisen addresserer det med gamle avisoverskrifter om Donald Trumps mange angreb på medierne samt Putins indgreb mod ytringsfriheden.

»I Rusland er pressefriheden blevet næsten ikke-eksisterende under Putins regering. På Journalister Uden Grænsers pressefrihedsindeks ligger Rusland nummer 148. Indekset består af 180 lande. USA ligger som nummer 45 væsentligt højere end Rusland, men er stadig langt fra toppen. Præsident Trump er kendt for sine foragtige udtalelser og holdninger til medierne«, skriver Helsingin Sanomat i en pressemeddelelse.

»Eftersom præsidenterne mødes i Finland, har Helsingin Sanomat muligheden for at minde dem om vigtigheden af den frie presse som en hjørnesten i alle demokratiske civilsamfund«, skriver avisen.

Finland ligger på fjerdepladsen på pressefrihedsindekset.

På plakaterne, der både er på engelsk og russisk, står der blandt andet: »Mediekritiske Trump har ændret betydningen af fake news«, »Trump kalder medierne for folkets fjender« og »Putin lukker Ruslands største nyhedsbureau«.

Helsingin Sanomat er den største avis i Finland samt den avis i Norden med det største avisoplag.

Finnerne protesterer

Under topmødet skal Donald Trump og Vladimir Putin drøfte Iran og krigen i Syrien. Hvad der til gengæld ikke er på dagsorden, er Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014. Samtaleemnet er strengt forbudt, oplyste både Det Hvide Hus og Kreml i begyndelsen af juli.

Adskillige finnere er desuden gået på gaden for at protestere mod mødet mellem de to præsidenter. Udstyret med regnbueflag, Putinmasker og skilte med budskaber som 'Orange Russian - en cocktail, ingen efterspurgte' og 'Make human rights great again' vandrer de rundt i Helsinkis gader.