Migranter drukner, mens både er tvunget i havn Sidste år sejlede ti ngo-både rundt i Middelhavet og reddede migranter i havsnød. Nu ligger de stille. Sammen med Libyens overtagelse af kontrol i farvandet betyder det, at EU når målet om, at færre migranter skal ind i EU.

Sommer. Højsæson for flygtninge og migranter, der håber at krydse Middelhavet under rolige vejrforhold og nå sikkert til Europa for at søge asyl.