Her er seks emner, Trump og Putin vil – eller ikke vil – tale om på tomandshånd Dagsordenen er ikke kendt, og en stor del af mødet bliver på tomandshånd med kun en tolk i rummet. Lige så stor interesse topmødet tiltrækker, lige så meget tvivl er der om indholdet. Bedste bud er, at Putin frisk fra badeturen i mediehavet ved VM i Moskva skal omkring fem centrale emner og undgår mindst ét under mødet med en lige så medieombrust Trump i dag.

Cyberkrig og russiske ’nettrolde’

Der er ingen vej udenom for Donald Trump. Han skal diskutere Ruslands indblanding i den amerikanske valgkamp. Den store ruslandsundersøgelse og senest de friske tiltaler mod yderligere 12 personer tvinger Trump til at konfrontere Putin. Spørgsmålet er, hvordan, hvor hårdt og hvor meget.

Donald Trump har nedtonet forventningerne. »Jeg vil benhårdt spørge ham (om russisk indblanding, red.), men jeg tror ikke, at vi får en lodret tilståelse«.

Putin ved godt, at han ikke slipper for spørgsmål, men Moskva har afvist alle anklager og siger, at de amerikanske sikkerhedstjenester bare vil afspore topmødet i sidste øjeblik.

Østukraine, Krim og Syrien

Hvis der kommer et konkret resultat fra topmødet, kan det blive vedrørende Syrien. Putin kan love at dæmme op for iransk indflydelse, så Trump kan trække USA mod udgangen.

Det er helt anderledes med Ukraine. Moskva har på forhånd sagt, at Krim slet ikke kan diskuteres, og Det Hvide Hus har accepteret det – med en Trump-tilføjelse: »Det skete på Obamas vagt, jeg ville aldrig have tilladt det«.

Spørgsmålet er, om den eksplicitte udelukkelse af Krim i virkeligheden betyder, at der kan være bevægelse også fra Ruslands side om den stillestående krig i det østlige Ukraine, hvor forhandlingerne i Minsk har stået i stampe.

Atomvåben og nedrustning

Det store net af nedrustningsaftaler fra 1970’erne og 1980’erne mellem verdens største atommagter er ved at udløbe, og Trump har selv nævnt sin interesse for fornyet nedrustning.

Både USA og Rusland har vedtaget store moderniseringsprogrammer og nye investeringer i taktiske a-våben, der øger risikoen for, at kriser og sammenstød eskalerer til atomkrig. Rusland opererer med krigsspil, hvor hurtig brug af atomvåben mod Europa vil afskrække USA fra gengældelse.

Et signal om forlængelse af New Start-aftalen fra 2010 vil være en begyndelse. Aftalen udløber i 2021.

Sanktioner og Nord Stream 2

Her er interesserne meget forskellige.

Putins drøm er, at USA og Donald Trump enten dropper eller lemper de økonomiske sanktioner mod en række nøglepersoner og virksomheder tæt på den russiske præsident selv.

Det vil betyde en splittelse i forhold til EU, der netop har vedtaget at forlænge sanktionerne som straf for Ruslands annektering af Krim og indblandingen i Østukraine. Men mindre kan gøre det for russerne.

Efter offensiven ved Nato-topmødet mod Nord Stream 2-gasledningen i Østersøen vil Trump også lægge pres på Putin.

Menneskerettigheder ikke i fokus

Helsinki var omdrejningspunkt for det store tøbrud mellem øst og vest i 1975. Aftalerne lagde grunden til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, som er et af de få relativt velfungerende fora for møder mellem Vesten og Rusland.