Tesla-chef kalder i usædvanligt angreb dykker fra Tham Luang grotten i Thailand for en »pædo« Kritikken vælter ned over chefen for det amerikanske techfirma Tesla efter helt grundløse beskyldninger mod dykker, som har en stor del af æren for redningen af de 12 thailandske drenge og deres træner.

Elon Musk er øverste chef for Tesla, som normalt er kendt for at være en af verdens førende virksomheder inden for udviklingen af elbiler, batterier og solenergi.

Men nu har Elon Musk kastet sig ud i et offentligt slagsmål med det redningshold, som for en uge siden under yderst svære forhold fik de 12 drenge og deres fodboldtræner ud af Tham Luang grotten i Nordthailand.

Han kaldte i går den britiske dykker Vern Unsworth for en »pædo« på Twitter uden dog at nævne ham direkte med navn. Det usædvanlige angreb skyldes angiveligt, at Vern Unsworth tidligere havde betegnet Elon Musks forsøg på at blande sig i redningsaktionen for et »pr-stunt«.

Elon Musk tilbød midt i det dramatiske forsøg på at få drengene ud af grotten at sende en særlig ubåd, som han påstod kunne redde dem.

I første omgang blev hans tilbud afvist af lederen af redningsoperationen, den fungerende guvernør for Chiang Rai provinsen, Narongsak Osatanakorn.

»Selv om deres udstyr er teknologisk sofistikeret, er det ikke egnet til vores mission med at gå ind i grotten«, sagde han i sidste uge til flere journalister ifølge avisen The Guradian.

Det fik straks Elon Musk til at gå til modangreb med beskyldninger om, at Narongsak Osatanakorn ikke var ekspert. I stedet henviste han til en emailkorrespondence med en af de andre britiske dykkere, der deltog i redningsaktionen, som angiveligt havde opfordret ham til at fortsætte med ubådsprojektet.

Ufleksbiel og for lang

I weekenden skar den britiske dykker, Vernon Unsworth, dog igennem og sagde i et interview med tv-stationen CNN, at »der absolut ingen muligheder var for«, at ubåden kunne have fragtet drengene ud af grotten, og at Elon Musk »ingen ide« havde om, hvordan grotten så ud.

Han pegede på, at ubåden var alt for lang og ufleksibel til, at den kunne komme rundt om skarpe hjørner eller klare andre forhindringer, hvilket fik ham til at konkludere, at Elon Musk kunne »stikke sin ubåd op, hvor det gør ondt«.

Vernon Unsworth bor i Thailand og har brugt år på at udforske Tham Luang grotten. Derfor blev en stor del af redningsaktionen planlagt og udført på baggrund af hans vurderinger.

Da en journalist fra CNN i interviewet gjorde Vernon Unsworth opmærksom på, at Elon Musk under redningsaktonen mødte op for at inspicere Tham Luang grotten, svarede han:

»Og han blev bedt om at forsvinde meget hurtigt«.

Sociale medier koger

Interviewet fik i weekenden Elon Musk til at skrive på Twitter, at han nu vil sende ubåden ind i grotten, hvorefter han tilføjede: »Ked af det, pædofyr, men du bad selv om det«.

Da en bruger på Twitter påpegede, at han beskyldte den dykker, som havde reddet drengene i grotten, for at være pædofil, svarede han ifølge The Guardian i et nyt tweet: »Du kan vædde på, det er rigtigt«.

Angrebene har nu fået de sociale medier til at koge af raseri.

»Utroligt«, skriver en bruger på Twitter, mens en anden skriver: »Vernon Unsworth kender Tham Luang bedre end nogen andre«.

Lærestreg for Silicon Valley

Samtidig skrev den tyrkiske teknologiprofessor Zeynep Tufekci i weekenden et indlæg i avisen New York Times, hvor hun redegjorde for, at Tham Luang grotten burde tjene som en lærestreg for Tesla og andre techgiganter i Silicon Valley.

Hun påpegede, at Silocon Valley mogulerne tror, at de kan ordne stort set alting med et snuptag, og at de virker omtåget, når deres forsøg ikke straks bliver modtaget med jubel.

»Silicon Valley modellen for at klare ting er en blanding af jeg-kan-optimisime, en tro på at viden på et område glat kan overføres til et andet og en præference for hurtige, oversmarte og højtprofilerede handlinger. Men hvad der fik drengene ud var en anden model: en langsommere, mere metodisk og mere snæver og specialiseret tilgang til problemerne«, skrev hun.