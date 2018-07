Xi Jinping banker på døren til Arabien

Fakta

Kinesisk plan

Xi Jinping, Kinas leder, tilbyder den arabiske verden et samarbejde.

Kina lover investeringer på godt 20 milliarder dollars.

Kina og arabiske lande etablerer samtidig en fælles investeringsbank.

Kina forpligter sig samtidig til at støtte det palæstinensiske krav om en egen stat ved siden af Israel og lover at afholde en international konference for at løse den palæstinensisk-israelske konflikt.

Kina ser selv sine mellemøstlige investeringer som et led i fornyelsen af den historiske ’silkevej’.