Kreml: Rusland forhindrede millioner af cyberangreb under VM

Rusland forhindrede op mod 25 millioner hackerangreb og andre former for kriminelle handlinger mod landets informationsinfrastruktur under VM-slutrunderne, siger præsident Vladimir Putin ifølge en pressemeddelse fra Kreml.

Putin antyder ikke, hvem der kan stå bag de mange angreb.

»Under VM-slutrunderne skete der næsten 25 millioner cyberangreb og andre kriminelle handlinger mod Ruslands informationsstrukturer. Angrebene havde på en eller anden forbindelse til VM. De blev alle neutraliseret«, hedder det i udtalelsen fra Putin, som blev fremsat under et møde med sikkerhedstjenesterne søndag.

Udtalelsen blev offentliggjort af Kreml i dag.

ritzau