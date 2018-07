Putin lod Trump vente - og fik derefter selv lov at vente Politiken i Finland: Præsidenterne fra Rusland og USA har ladet hinanden vente forud for møde i Helsinki.

Tid er en del af magtspillet ved topmøde - især ventetid. Den part, der lader den anden vente, har måske en lille overhånd i forhold til modparten, der må finde sig i pænt at vente.

Det spil er en del af topmødet her i Helsinki mellem præsident Putin og præsident Trump. Trump ankom planmæssigt fra Skotland i Airforce One i morges og spiste morgenmad i den finske præsidents privatresidens.

Vladimir Putins præsidentfly, en specialbygget Illyshin 96-300, kom derimod først omkring en time senere end ventet. Flyet bære kendingsbogstaverne PU den russiske forkortelse står for »Kommando Punkt«.

Måske det vellykkede fodbold VM havde forsinket ham? Den slags får man ikke at vide. Til gengæld var der et klart signal i den måde Putin let og ubesværet spadserede ned af trappen fra flyet og beslutsom tog jakken af, før han satte sig ind i den medbragte limousine.

Her var en handlekraftig statsleder, der er parat til at arbejde.

Trumps modtræk blev - ret forudsigeligt - at lade Putin vente i 10-15 minutter, før den amerikanske præsidents enorme kortege snoede sig frem gennem den afspærrede rute frem til det endelige mødested i præsidentpaladset.

Blandt de op mod 2.000 journalister, der dækker pressemødet, blev der tolket videre.

Måske Putin kom først til præsidentpaladset for at skabe et indtryk af, at her var den imødekommende vært.

På optaktspressemødet sagde de meget lidt. Putin mener, at det er tid til at tale om »vore relationer og om vanskelige multinationale anliggender i verden«, mens Trump sagde, at »det er vigtigt for USA at komme godt ud af det med Rusland«.

Ordknap før mødet

Tilbageholdende, ordknappe og alvorlige var begge før selve mødet.

Først sent i eftermiddag står det klart, hvad der kom ud af mødet, hvor især præsidenternes samtale kun overværet af deres tolke tiltrækker særlig opmærksomhed.

At det er to alfahanner, der mødes, er ingen nok i tvivl om. Derfor lurede de omkring 2000 journalister og mediefolk også på de to biler, som præsidenterne blev kørt i.

Donald Trump ankom i sit præsidentielle statskøretøj kaldet 'The Beast' (bæstet, red), der er en unikt specialfremstillet Cadillac med en flere sikkerhedsforanstaltninger - blandt andet 13 centimeter tykt skudsikkert glas og mulighed for en hermetisk tillukning så den kan modstå kemiske angreb.

Vladimir Putin ankom i sin spritnye, specialbyggede Aurus Senat, en panseret limousine med en 4,4 liter v8 motor. Med sine 6,62 meter skulle Putins angiveligt være lige lidt længere end Trumps.