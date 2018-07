Briter lancerer planer om nye kampfly trods brexit Storbritanniens premierminister forsikrer, at briterne i fremtiden vil have verdensklasse kampfly.

Storbritanniens forsvarsminister, Gavin Williamson, har ved et stort internationalt luftshow i Farnborough mandag lanceret planer om en ny kampflymodel.

Der vil blive afsat to milliarder pund (omkring 16, 9 milliarder korner) til projektet, der skal køre frem til 2025. Det kræver dog yderligere finansiering, for at projektet lykkes, som skal findes hos industrielle partnere.

Flyet, der vil få navnet Tempest, skal på sigt afløse Typhoon kampflyet.

Det skal udvikles af Storbritanniens største forsvarsvirksomhed, BAE Systems, samt motorudviklere fra det britiske Rolls-Royce.

Også det italienske forsvarsfirma Leonardo og firmaet MBDA, der udvikler missilsystemer, skal være inde over udviklingen, forklarer Gavin Williamson.

De nye kampfly er en del af en offensiv strategi, hvor briterne ønsker at vise, at de efter et brexit fra EU, fortsat vil være i stand til at udvikle sine kampfly.

Frankrig i spidsen for EU-projekt

De nye fly komme i konkurrence med et EU-projekt, som Frankrig har sat sig i spidsen for.

Ved det internationale luftshow efterlyste den britiske forsvarsminister direkte partnere til et samarbejde om nye britiske kampfly.

»Vores tilgang afhænger af internationalt samarbejde«.

»Mit spørgsmål til potentielle partnere i rummet i dag er simpelt, hvordan kan du arbejde med os, og hvordan kan vi arbejde med dig?«, lød det spørgende fra forsvarsministeren.

Planer om de nye kampfly blev ledsaget af en erklæring om en fremtidig ny strategi for luftkamp, fra den britiske premierminister, Theresa May, der åbnede luftshowet.

Her lød det fra May, at Storbritannien fortsat vil være i stand til luftkamp i verdensklasse.

ritzau