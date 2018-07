Drengene fra Tham Luang grotten udskrives i dag og vil holde deres første - og eneste - pressemøde Drengene og deres fodboldtræner stiller op til pressekonference i dag, og det vil ifølge de thailandske myndigheder blive den eneste mulighed for medierne til at tale med dem.

De 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner vil senere i dag blive udskrevet fra det hospital i den nordthailandske by Chiang Rai, hvor de har været indlagt i halvanden uge efter den dramatiske redningsaktion i Tham Luang grotten.

Medier fra både Thailand og resten af verden fulgte redningsaktionen tæt, og derfor vil drengene og deres fodboldtræner senere i dag også holde en pressekonference for ifølge den thailandske regering at »tilfredsstille«. den store medieinteresse.

Men regeringen har samtidig lyttet til advarsler fra flere psykologer om, at den pludselige berømmelse kan gøre det svært for drengene - som er mellem 11 og 16 år - at vende tilbage til en normal tilværelse.

Derfor skal alle journalister indsende deres spørgsmål på forhånd, hvorefter de vil blive gennemgået af en psykolog for at sikre, at ingen spørgsmål påvirker drengenes muligheder for at komme sig mentalt og psykisk over indespærringen i Tham Luang grotten.

På pressekonferencen vil en ordstyrer stille de spørgsmål, der bliver godkendt.

»Vi vil arrangere det på en sådan måde, at drengene kan gå tilbage til deres normale liv«, sagde Sansern Kaewkamnerd, der er talsmand for den thailandske regering, i går til nyhedsbureauet Reuters.

Hollywood har allerede fået øje på drengene og deres træner, og to produktionsselskaber har foreløbig vist interesse for at lave en film om deres redning ud af Tham Luang grotten.

Eneste mulighed for interview

Pressekonferencen i dag ventes at blive afholdt klokken 18 thailandsk tid - hvilket er klokken 13 dansk tid - og derefter vil drengene blive sendt hjem til deres forældre i den lille nordthailanske by Mae Sai ved grænsen til Myanmar.

Udover psykologer har også flere chilenske minearbejdere, der for otte år siden sad indespærret i en mine i 69 dage, advaret drengene mod medierne. Minearbejderne blev under deres redning udsat for et mediecirkus magen til det, de thailandske drenge nu oplever.

Ifølge minearbejdernes tidligere formand var den store opmærksomhed en medvirkende årsag til, at mange af de chilenske minearbejdere ikke formåede at vende tilbage til et normalt liv og nu døjer med store psykiske problemer.

Den fungerende guvernør for den nordthailanske Chiang Rai-provins, Prachon Pratsakun, sagde i går ifølge avisen The Nation, at pressekonferencen i dag efter aftale med forældrene vil blive den eneste mulighed for medierne til at tale med drengene.

»Der vil ikke komme flere udtalelser til pressen efter dette møde, fordi vi ønsker at skåne dem for indblanding i deres privatliv og for at få udnyttet deres berømmelse«, sagde han.

Guvernøren tilføjede, at alle medier, der bryder aftalen og trænger sig ind på drengene eller deres familiemedlemmer, vil blive tiltalt i henhold til den thailandske lov om beskytttelse af børn.

Britisk grotteforsker overvejer sagsanlæg

En stor del af medieopmærksomheden har de seneste dage dog også handlet om den britiske grotteforsker, Vern Unsworth.

Han bor i Chiang Rai og har besøgt Tham Luang grotten et utal af gange, og en stor del af redningsaktionen blev derfor baseret på hans råd og vurderinger.

I søndags kaldte Elon Musk, der er chef for en af verdens førende techvirksomheder Tesla, imidlertid Vern Unsworth for en »pædo« - angiveligt fordi han havde afvist, at en ubåd, som Elon Musk havde fået fremstillet, kunne være blevet brugt til at redde drengene ud af grotten.

Vern Unsworth sagde i går til Reuters, at han var blevet kontaktet af både britiske og amerikanske advokater, men at han endnu ikke havde besluttet, om han ville lægge sag an mod Tesla-chefen.