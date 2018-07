USA-analytiker: Selvfølgelig lyver Trump, men det er en meningsfuld løgn Mandag accepterede USA's præsident Putins ord for, at Rusland ikke har påvirket det amerikanske valg. Det var imidlertid en fortalelse, sagde Donald Trump i går. Men det er naturligvis ikke sandt, vurderer USA-analytiker Mirco Reimer-Elster.

»Selvfølgelig lyver han«.

Sådan siger USA-analytiker Mirco Reimer-Elster om Donald Trumps møde med pressen i aftes.

Her hævdede præsidenten, at han fortalte sig under mandagens pressekonference med Ruslands præsident Vladimir Putin. Donald Trump blev spurgt, om han var enig i de amerikanske efterretningstjenesters konklusion om, at Rusland blandede sig i den amerikanske valgkamp 2016, hvortil han svarede, at han »ikke har nogen grund til at tro, at de (Rusland, red.) gjorde det«.

Men det er åbenlyst ikke rigtigt, at præsidenten fortalte sig, vurderer Mirco Reimer-Elster, der er cand.mag. i amerikanske studier og ph.d.-studerende på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

»Det er damage control for fuld udblæsning og i øvrigt ikke særlig overbevisende«, siger han.

Trumps møde med pressen er af mange blevet beskrevet som en kovending, men det er Mirco Reimer-Elster uenig i. I bedste fald er der tale om en kvart kovending, siger han.

»Det er overhovedet ikke en kovending. Han fik sagt, at han 'accepterer', at nogen har den holdning, at Rusland har blandet sig, men at 'det kunne være alle mulige andre', og i øvrigt ændrede det ikke noget ved valgets udfald«.

Det handler kun om Donald Trump selv

Kritikken har haglet ned over Donald Trump siden topmødet i Helsinki, hvor han over for hele verdenspressen accepterede Putins ord for, at Rusland ikke har forsøgt at påvirke det amerikanske valg. Noget, den amerikanske efterretningstjeneste National Intelligence ellers har konkluderet, er tilfældet.

Udtalelsen fik da også direktøren for National Intelligence, Dan Coates, til at undsige præsidenten.

Tirsdag aften rettede den amerikanske præsident så sig selv i mødet med pressen i Det Ovale Værelse. Det, han egentlig ville have sagt, var, at han ikke kan se nogen grund til, at det ikke skulle være Rusland, der stod bag indblandingen op til det amerikanske præsidentvalg i 2016.

»I en vigtig sætning i mine udtalelser sagde jeg 'ville' i stedet for 'ville ikke'«, sagde præsidenten, da han læste op af sit talepapir.

Trump følte dog ikke behov for at korrigere andre af sine udtalelser - så som meldingen om, at han har »tiltro« til både Putin og sin efterretningstjeneste.

USA's præsident Donald Trump læste op af sit talepapir, hvor han tydeligvis havde lavet sine egne noter. Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Men selvom Reimer-Elster kalder Donald Trumps rettelse for en åbenlys løgn, giver det stadig god mening, at præsidenten griber det sådan an. For i Trumps verden betyder russisk indblanding, at den overraskende valgsejr i 2016 over demokraten Hillary Clinton ikke var hans egen fortjeneste.

»Det havde i normal politisk logik været mest oplagt at gå ud og sige, at det var en kæmpe brøler, og at han naturligvis stoler mere på efterretningstjenesten end Putin. Men gør han det, vil han samtidig anerkende, at Rusland har blandet sig i valget«, siger Mirco Reimer-Elster.

»Mellemløsningen bliver - selvom det er fuldstændig utroværdigt - at han påstår at have fortalt sig. Han gentager i virkeligheden bare det, han sagde i Helsinki, men folk lægger ikke mærke til det, fordi det hele blive pakket ind i, at han indrømmer at have udtrykt sig forkert«, siger USA-analytikeren.

Hele forløbet illustrerer, at det her ikke handler om det større perspektiv og det problematiske i, at Rusland blander sig i valget. Det handler kun om én ting, og det er Donald Trump selv, siger Reimer-Elster.

En politisk lortesituation, men det får ingen konsekvenser

Det er langtfra første gang, at den amerikanske præsident udtaler noget kontroversielt eller bliver udsat for massiv kritik. Denne gang har kritikken dog haft en anden karakter. Internt i det republikanske og konservative Amerika har kritikken været mere udpræget, erkender Mirco Reimer-Elster. Alligevel tror han ikke, at det vil få nogle større konsekvenser for præsidenten.