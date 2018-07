Skiftede Trump egentlig mening om anklager mod Rusland? Fem små ord gør en stor forskel Den amerikanske tv-station CNN har indsamlet en række eksempler på, at Donald Trump flere gange har antastet den amerikanske efterretningstjenestes anklager mod Rusland.

Forræderi! Den værste nationale ydmygelse en amerikansk præsident nogensinde har stået bag! Pinligt!

Kritikken er haglet ned over USAs præsident Trump, efter at han kom hjem fra sit møde i Helsinki med Ruslands præsident Putin.

Det var her, han over for en måbende verdenspresse erklærede, at Putin i stærke vendinger havde afvist den amerikanske efterretningstjenestes afdækning af russisk indblanding i det seneste amerikanske præsidentvalg.

»Præsident Putin var ekstremt stærk og kraftfuld i sin afvisning i dag«, sagde Donald Trump i Helsinki i mandags.

Med andre ord: Han troede tilsyneladende mere på den tidligere KGB-spion end på sin egen efterretningstjeneste.

Derfra haglede kritikken ned fra både amerikanske efterretningsfolk, kommentatorer, vælgere samt både demokratiske og republikanske politikere.

Tirsdag forsøgte Trump derfor at trække i land ved et hastigt indkaldt pressemøde:

»Jeg har fuld tillid til Amerikas fremragende efterretningstjenester«, læste han op fra noget så sjældent som en nedskrevet erklæring, men indrømmede også, at han havde lavet fejl på pressemødet i Helsinki.

Var problemet så løst? Havde præsidenten i virkeligheden sagt det modsatte af det, han mente?

Citaterne

Næppe. For bemærk fortsættelsen:

»Jeg accepterer vores efterretningstjenestes konklusion om, at Rusland blandede sig i det valg, der fandt sted i 2016 - måske andre også gjorde det«.

»Andre«? Hvilke andre? De sidste fem ord er ret så afgørende.

De amerikanske efterretningstjenester har nemlig aldrig peget på andre, bemærkede bl.a. den amerikanske tv-station CNN. Så var præsidenten alligevel ikke helt overbevist om sin egen efterretningstjeneste?

I virkeligheden ville det ikke være nyt. Faktisk har Donald Trump flere gange sået tvivl om anklagerne om russisk indblanding i det præsidentvalg, der bragte ham til magten i 2016. Allerede under valgkampen sagde han:

»Jeg mener, det kunne være Rusland, men det kunne også være Kina. Du kunne også være en masse andre. Det kunne også være een, der sidder på en seng, der vejer 400 pund. O.k.? Vi aner ikke, hvem der brød ind hos demokraterne«, sagde han med henvisning til hackerindbruddet under valgkampen i Hillary Clintons demokratiske parti.

Og der er meget mere af samme skuffe, fremgår det af en række citater, som CNN's Marshall Cohen har indsamlet:

»Med hensyn til hacking, så tror jeg, det var Rusland. Men jeg tror også, at vi bliver hacket af andre lande og andre folk«. Januar 2017.

»Jeg har sagt det meget... jeg har sagt det meget enkelt. Jeg tror, det godt kan have været Rusland, men jeg tror, det godt kan have været andre lande. Jeg vil ikke være konkret, men jeg tror, mange folk blander sig«. Juni 2017.

»Det, jeg sagde der - jeg er overrasket over, at der er nogen strid om det - det, jeg sagde der, er, at jeg tror, at (Putin, red.) mener det, og det er meget vigtigt, at nogen tror på det. Jeg tror, at han føler, at han og Rusland ikke blandede sig i valget. Med hensyn til om jeg tror det eller ej, så holder jeg med vores tjenester, især med den ledelse de har nu. Jeg tror på vores efterretningstjenester. Jeg har arbejdet meget stærkt sammen med dem«. November 2017

»Der var helt sikkert indblanding. Der var nok indblanding fra andre lande«. Marts 2018

Så fra Helsinki til Washington: Donald Trump trak i land, men han har næppe skiftet mening.