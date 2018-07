Topmøde mellem Rusland og Nordkorea er på dagsordenen

Et topmøde mellem lederne for Ruslands og Nordkorea er »på dagsordenen«.

Det fortæller Alexander Matsegora, russisk ambassadør i Nordkorea til nyhedsbureauet RIA, skriver Reuters.

Russiske myndigheder meddelte i sidste måned, at Rusland havde inviteret Nordkoreas leder, Kim Jong Un, på besøg i landet.

Her blev det tilføjet, at han kunne besøge Rusland som led i et økonomisk forum, der skal afholdes i den østlige by Vladivostok i september.

Rusland hjælper USA

Meldingen kommer få dage efter, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den amerikanske leder, Donald Trump, mødtes ansigt til ansigt i Finlands hovedstad, Helsinki.

Her var Nordkorea et af de emner, som de to verdensledere drøftede. Onsdag meddeler Trump på Twitter, at Rusland har sagt ja til at hjælpe USA.

»Rusland har indvilget i at hjælpe med Nordkorea, hvor forholdet til USA er meget godt, og hvor processen skrider frem«, skriver han.

»Der er ingen travlhed, sanktioner forbliver! Store fordele og spændende fremtid for Nordkorea for enden af denne proces«, skriver Trump på det sociale medie Twitter.

ritzau