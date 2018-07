Fakta: Se de største bøder EU har uddelt gennem tiderne

EU har onsdag uddelt en rekordstor bøde til Google for misbrug af sin dominans med det mobile styresystem Android.

Bøden er på 4,34 milliarder euro. Det svarer til 32 milliarder kroner.

Det er den største bøde, EU nogensinde har givet et selskab for at misbruge en dominerende position på markedet.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, siger, at Google bruger Android til at cementere sin position som verdens førende søgemaskine.

Det sker ifølge Vestager blandt andet ved at tvinge producenter af mobiltelefoner til at installere Googles egne apps på forhånd, hvis de vil bruge Android.

Her kan du se de største bøder og afgørelser fra EU gennem tiderne:

Ulovlig statsstøtte:

Apple (2016): Den amerikanske it-gigant får besked på at betale 13 milliarder euro (97 milliarder kroner) tilbage i skat til Irland på grund af ulovlig skattefordel.

Karteller:

Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF (2016) og Scania (2017): Nogle af Europas største producenter af lastbiler får i 2016 og 2017 en samlet bøde på 3,8 milliarder euro (28,5 milliarder kroner) for ulovlige prisaftaler. Scania nægter at gå med i et forlig og får i stedet sin bøde året efter de øvrige deltagere i lastbilkartellet.

Philips, LG Electronics, Panasonic, Samsung, Toshiba og Technicolor (2012): Flere af verdens største elektronikvirksomheder får en samlet bøde på 1,47 milliarder euro (11 milliarder kroner) for ulovlige prisaftaler på billedrør til tv- og computerskærme.

Misbrug af dominans:

Google (2018): Den amerikanske it-gigant får en bøde på 4,34 milliarder euro (cirka 32 milliarder kroner) for misbrug af dominerende position med det mobile styresystem Android.

Google (2017): Søgegiganten får en bøde på 2,42 milliarder euro (18 milliarder kroner) for misbrug af dominans til at favorisere egen shopping-tjeneste.

Intel (2009): Den amerikanske computervirksomhed får en bøde på 1,06 milliarder euro (7,9 milliarder kroner) for misbrug af dominans til at holde rivaler væk fra markedet for computerchips.

Hidtil største danske bøde:

Lundbeck (2013): Den danske medicinalvirksomhed får en bøde på 93,8 millioner euro (700 millioner kroner) for ulovligt at betale konkurrenter for at vente med at lancere billigere kopimedicin efter udløb af virksomhedens eget patent.

Kilder: EU-Kommissionen

