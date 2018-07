Indespærrede fodbolddrenge mediterede og drak vand, der dryppede ned fra væggene i grotten De 12 drenge og deres forboldtræner var trætte og udmattede, da de efter 10 dage blev fundet i Tham Luang grotten. På et pressemøde i dag fortalte de for første gang om deres oplevelser.

Flere af drengene fra Tham Luang grotten i Thailand ønsker at blive enten professionelle fodboldspillere eller frømænd, når de bliver voksne.

Tidligere i dag blev de 12 drenge samt deres fodboldtræner udskrevet fra det hospital i den nordthailandske by Chiang Rai, hvor de havde været indlagt, siden de for halvanden uge siden blev reddet ud af den oversvømmede grotte.

Kort efter deres udskrivelse stillede de samlet op til et pressemøde, hvor de alle var iklædt korte sorte bukser og fodboldtrøjer.

»Jeg vil gerne være frømand, så jeg kan hjælpe andre«, lød det med lys barnestemme fra en af drengene.

Første og eneste møde med medierne

Pressemødet blev transmitteret direkte på stort set alle thailandske tv-stationer, og forinden havde guvernøren for Chiang Rai-provinsen gjort det klart, at pressemødet ville blive den eneste gang, hvor de 12 drenge - der er mellem 11 og 16 år - ville udtale sig til medierne.

De thailandske myndigheder vil sikre, at drengene nu får mulighed for at vende tilbage til deres gamle liv. Derfor skulle journalisternes spørgsmål også på forhånd godkendes af en psykolog for at forhindre, at de påførte drengene psykiske traumer.

Til trods for forholdsreglerne fortalte drengene om de ti dage, hvor de sammen med deres fodboldtræner sad i grotten, inden de blev fundet.

Fodboldtræneren Ake, der med sine 25 år er væsentlig ældre end de 12 drenge, fortalte, at de alle havde været enige om at gå ind i Tham Luang grotten efter deres fodboldtræning.

Men da de skulle ud af grotten igen, steg vandstanden hurtigt, og de indså, at de var spærret inde.

De begyndte at svømme, fortalte han og afviste dermed i samme omgang vedholdende medieberetninger, som også har været bragt i Politiken, om, at de ikke kunne svømme.

En af drengene spurgte, om de var »fortabte«, og fodboldtræneren Ake måtte forsikre dem om, at de nok skulle komme ud, fordi han troede, at vandstanden ville falde igen.

Han fortalte også drengene, at de kunne drikke vandet, som dryppede ned fra væggene i grotten.

Men som dagene gik, blev de mere og mere udmattede.

Den yngste af drengene på 11 år fortalte, at han følte sig træt.

»Jeg drømte om at få stegte ris«, sagde han.

På femtedagen blev de enige om at prøve at finde ud. De bevægede sig baglæns mod udgangen - kun for at opleve, hvordan vandet blev ved med at stige. De opgav og prøvede i stedet at holde modet op ved at meditere, som fodboldtræneren Ake kunne undervise drengene i, fordi han tidligere havde været munk.

Tidsfordriv med skak

Efter ti dage i mørket hørte de pludselig to mandestemmer, der talte sammen. En af drengene havde en lommelygte, og dens lyskegle fangede de to britiske dykkere, der var nået frem til dem.

En af drengene fortalte på pressemødet, at han sagde »hej«. Drengene var forbavsede over, at de to dykkere ikke talte thai.

Da de i de efterfølgende dage ventede på at blive reddet ud, spillede de skak med de thailandske frømænd, som hele tiden var hos dem.

Det udviklede sig til et meget tæt forhold, fordi frømændene »spiste og sov sammen med os«, som en af drengene udtrykte det.

Drengene fortalte også, at de var i dyb chok, da de fik at vide, at en tidligere frømand, der havde meldt sig som frivillig, var død under redningsaktionen.

Mens de var indlagte på hospitalet, skrev de små beskeder til den afdødes familie på en stor planche med et billede af ham.

På pressemødet blev planchen vist frem, og den yngste dreng på 11 år blev bedt om at læse op, hvad de havde skrevet.

»Håber du må hvile i ro«, »mange tak fra bunden af mit hjerte« og »jeg er ked af det over for din familie«, lød det fra drengen, inden han igen satte sig på sin stol og derefter måtte tørre sine øjne med den ene hånd.

Værdsætte livet

Ordstyreren, der stillede alle spørgsmålene fra journalisterne, spurgte, hvad oplevelsen i grotten havde lært dem.