22 danske brandmænd skal hjælpe med svenske skovbrande I tre dage skal danske brandmænd assistere svenske kolleger med de mange voldsomme skovbrande i Sverige.

22 fuldt udrustede brandfolk fra Danmark tager torsdag til Sverige for at hjælpe de svenske myndigheder med at bekæmpe de omfattende skovbrande. Det skriver Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

De svenske brandmyndigheder har i dagevis kæmpet med brande, hvilket har tæret hårdt på bemandingen. Så meget, at svenskerne tidligere på ugen opfordrede frivillige brandmænd til at melde sig til brandslukningen.

Det har dog ikke givet det nødvendige mandskab, og onsdag indgik de svenske myndigheder en aftale med Beredskabsstyrelsen om assistance til slukningsarbejdet.

Den danske assistance kommer til at bestå af i alt 22 brandfolk fra dels Beredskabsstyrelsens centre i Hedehusene og Herning dels fra kommunale brandvæsener.

Hertil kommer komplet slukningsudstyr, køretøjer, uniformer og øvrigt udstyr primært fra Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.

De 22 mand tager afsted torsdag morgen fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene og vil ankomme i Ljusdal Kommune i Gävleborg Län nord for Stockholm torsdag eftermiddag.

Her skal de over de kommende tre dage yde de svenske kolleger bistand med slukningsarbejdet.

Flere steder er ilden ikke under kontrol

I Sverige er det – ligesom i Danmark – knastørt, og der skal ingen ting til, før ilden får fat. Onsdag eftermiddag brænder det 40 steder rundt omkring i hele Sverige, skriver det svenske medie SVT.

Flere steder er ilden fortsat ikke under kontrol, og tiltagende vind har besværliggjort slukningsarbejdet flere steder.

Dog er antallet af brande reduceret fra dagen før, hvor antallet tirsdag formiddag var oppe på 80 i landet.

Tidligere på ugen bad svenskerne også om hjælp til de mange brande i EU.

Hjælpen kom tirsdag i form af italienske brandslukningsfly, der primært skal slukke brande i de svenske yderområder på marker og i skove.

ritzau