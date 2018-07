Efterforskningskilde: Storbritannien har identificeret mistænkte for angreb med nervegas Den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter, Julia, blev forgiftet med Novichok i marts.

Britisk politi mener at have identificeret en række personer, der mistænkes for at stå bag et angreb med nervegiften Novichok mod den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter.

Det rapporterer det britiske nyhedsbureau PA ifølge Reuters.

En kilde med kendskab til efterforskningen fortæller til PA, at de mistænkte er russere.

Myndighederne har ikke bekræftet, at de mistænkte skulle være identificeret, men ifølge kilden er russernes identiteter blevet bekræftet af britisk politi ved at sammenholde optagelser fra sikkerhedskameraer med opgørelser over, hvilke folk der er rejst ind i landet på det pågældende tidspunkt.

Den tidligere russiske spion Skripal og datteren Julia blev forgiftet i den britiske by Salisbury tilbage i marts.

De er begge siden kommet sig efter forgiftningen.

Opdateres

ritzau