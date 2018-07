Tyskland risikerer at hænge på bin Ladens livvagt I sidste uge lykkedes det endelig at udvise en 42-årig Al-Qaeda-mistænkt til Tunesien. Men retten vil have Sami A. hentet tilbage til hans domicil i Bochum.

Lettelsens suk hos myndighederne må have været så højt, at det nærmest overdøvede jetmotorerne på det lille ambulancefly Challenger 604, der fredag morgen for en uge siden strøg ud ad landingsbanen i lufthavnen i Düsseldorf og satte kursen mod Tunesien.

Med flyet lettede et problem, der har martret tysk politik i årtier ved at påvise svaghederne i asylloven. Om bord var nemlig Sami A., som er 42 år, tidligere bodyguard for Osama bin Laden, højtstående medlem af Al-Quada, salafist og hadprædikant, samt hans ledsagere: fire politibetjente og en læge.

Det er utilstedeligt, at bin Ladens livvagter har opholdt sig her i Tyskland i årevis Tysk regerings-erklæring

Boet i Tyskland siden 1997

Siden 1997 har Sami A., der er født og opvokset i Tunesien, boet i Tyskland. Han blev betragtet som en så stor trussel, at han hver dag måtte tage sin cykel og trille gennem byen Bochum til politistationen for at melde sig til kontrol.

Alligevel lykkedes det først sidste fredag at sende den 42-årige, hvis ansøgning om asyl for længst var afvist, retur til hans fædreland. På en rejse, der kostede de tyske skatteydere 35.000 euro (261.000 kroner) til det chartrede ambulancefly og udgifterne til eskorten.

Nåede at lette inden retskendelse kom

Som i en spændingsfilm nåede flyet med plads til en snes passagerer at fare ud ad landingsbanen i sidste øjeblik. Få minutter efter takeoff blev det kendt, at retten i Gelsenkirchen ikke godkendte udvisningen. Ifølge kendelsen er den »særdeles retsstridig«, fordi Sami A. er truet af tortur og mishandling i sit hjemland, selv om tunesiske ministre flere gange har sagt, at det ikke kommer på tale.

Må måske tage Sami A. tilbage

Selv om Tyskland nu efter den dyre flyvetur fra Düsseldorf endelig er sluppet af med problemet, risikerer stenen at trille tilbage i skoen. For Sami A. kan med kendelsen fra Gelsenkirchen i baglommen måske snart returnere til Bochum, hvor hans tyske kone og tre børn bor.

I 1997 kom den unge tuneser Sami A. til Krefeld i Tyskland for at studere først tekstilteknik og senere informatik. Et år senere rejste han til Afghanistan for ifølge den amerikanske efterretningstjeneste at slutte sig til terrornetværket Al-Qaeda.

Var i berygtet træningslejr

Han opholdt sig i huse hos Al-Qaeda og var i Al-Farouq-træningslejren for terrorister tæt på lufthavnen i Kandahar, der i visse kredse gik under navnet Jihad wel Al-Farouq. I træningslejren opholdt sig ifølge amerikanske efterretninger samtidig fire af de terrorister, som senere stod bag angrebet på USA 11. september 2001.

I juni år 2000 returnerede Sami A. til Tyskland. Allerede i 2006 efterforskede tysk politi Sami A. for tilknytning til terroristiske netværk, men han blev ikke sigtet.

Arbejdede sammen med hadprædikant

I Bochum arbejdede han sammen med den salafistiske hadprædikant Abu al-Mujtaba, og begge er mistænkt for at have radikaliseret unge og overtalt flere til at rejse til Syrien og Irak og kæmpe for Islamistisk Stat.

Ifølge det tyske efterretningsvæsen er der omkring 4.000 salafister i Tyskland. To af hans disciple er som medlemmer af en Al-Qaeda-celle tiltalt for sammen med to andre mænd at have planlagt et terroranslag i Tyskland.

Kunne ikke udvises

Siden 2012 har Tyskland villet udvise Sami A., hvis ansøgning om asyl for længst er afvist som ubegrundet. Alligevel har det ikke været muligt at udvise ham på grund af ægteskabet med en tysk kvinde og senere på grund af faren for, at han ville blive tortureret og behandlet i strid med menneskerettighederne i Tunesien.

Senest i april i år slog en retsinstans fast, at han med »overvejende sandsynlighed« ville blive tortureret i sit hjemland.