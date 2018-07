Macrons personlige Rambo udløser politisk krise

Sikkerhedschefen blev som straf suspenderet i to uger uden løn, og han blev – hævder Élysée-palæet – forflyttet til administrative opgaver.

Ikke desto mindre viser flere fotos ham i selskab med præsidenten ved offentlige arrangementer i de seneste dage, og han var med i den dobbeltdækkerbus, som mandag kørte de franske verdensmestre ned ad Champs-Élysées.

Også her trådte præsidentens private Rambo i stedet for politiet, og politikere og kommentatorer frygter, at præsident Macron er ved at udvikle et parallelt privatpoliti, sådan som det eksisterede i skyggen af præsidenter for 50 år siden.

»Hvis alle og enhver kan optræde som politi, er vi ikke længere i en retsstat«, sagde Jean-Luc Melenchon, lederen af venstrefløjspartiet La France Insoumise, og selv de mest moderate dele af pressen konstaterer, at sagen er dybt alvorlig for præsidenten.

’Le boss’ og ’ les cowboys’

Det oplagte spørgsmål er, hvordan en person som Alexandre Benalla på få måneder kan blive en af de ansvarlige for præsidentens sikkerhed?

Den unge mand indledte sin karriere som frivillig hjælper i Socialistpartiets sikkerhedstjeneste. Her var manden, der forsøgte at blive gendarm, kendt for sin fascination af politiet.

Han medbragte – ulovligt – blå blinklys i sin bil, og han skaffede sig også skydevåben – igen ulovligt.

Da Emmanuel Macron blev præsidentkandidat, stillede Alexandre Benalla sig til rådighed for kandidaten, som gjorde ham til den centrale figur i sin sikkerhedstjeneste, og han fulgte med til Élysée-palæet, hvor han lejlighedsvis hyrede tidligere udsmidere og andet godtfolk til opgaver.

Den officielle sikkerhedstjeneste, der består af højtuddannede og dybt seriøse politifolk og gendarmer, rasede over denne gruppe, som de kalder ’les cowboys’.