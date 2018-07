Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Tak for din tilmelding!

Sverige skoldes af den varmeste sommer i over 260 år Brandmænd fra ind- og udland kæmper i øjeblikket for at slukke 43 brande, som raserer i hele Sverige.

Sverige er i gang med den varmeste juli i over 260 år. Juli er endnu ikke overstået, men Sveriges meteorologiske institut, SMHI, oplyser til den svenske avis Aftonbladet, at det foreløbige vejr samt prognosen for næste uge er med til, at rekorden bliver slået. SMHI begyndte at måle temperaturer i 1756, og instituttet vurderer, at rekorden endda vil blive slået med afstand. Skovbrande raserer flere steder i landet, men på trods af lidt regnvejr natten til søndag skal svenskerne ikke sætte næsen op efter at få vand fra oven i den kommende tid. Tværtimod. »Det er sandsynligt, at årets varmeste dag eller uge kommer. Det kan godt blive over 30 grader, måske endda op mod 35 grader nogle steder«, siger meteorlog Anders Wettergren til Aftonbladet. Han fortæller også, at det ikke ser ud til, at der er regn på vej nogen steder i landet. Brandene dulmes om natten og blusser op igen om dagen Den ekstreme varme har medført omfattende skovbrande, som svenske og udenlandske brandmænd - heriblandt danske - kæmper med at få styr på. Brandene er spredt ud over hele landet, men de største brande foregår i regionerne Gävleborg, Dalarna og Jämtland, som ligger i den centrale del af Sverige. Brandene i de tre regioner vurderes til at dække et areal på 20.000 hektar. Læs også: Svensk redningsleder: Sveriges skovbrande kan vare indtil vinter Antallet af skovbrande i Sverige er søndag morgen faldet til 43. Det viser en opgørelse fra det svenske beredskab, SOS Alarm. Lørdag aften var antallet af brande oppe på 74, men regn og faldende temperaturer om natten er med til, at antallet svinger meget, alt efter om det er nat eller dag. Antallet af brande var således 44 lørdag morgen, så det ventes, at brandene blusser op igen i løbet af søndag. Indledningsvis sendte Danmark 26 brandmænd til Sverige for at hjælpe, men antallet øges søndag med yderligere 28 brandfolk. ritzau