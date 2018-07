Facebookopslag bragte mistet skat hjem til sin ejer: To piger finder vielsesring skjult i sandet, mens de bygger sandslotte Det er ikke sikkert, at der sidder små skattejægere klar, når der egentlig bare skal bygges sandslot. Men det gjorde der i Gary Crossans tilfælde. Han fik sin vielsesring tilbage takket være to små piger og Facebook.

En strandtur og et projekt sandslotbygning blev til en overraskende ægte skattejagt, da Ann Busch var taget på stranden Portsalon i County Donegal i Irland med sine to døtre, Lola på seks år og Maisie på tre.

De to piger sad i sandet og var i gang med at bygge sandslotte, da de beskedne udgravninger pludselig afslørede noget hårdt og glimtende, der bestemt ikke var en sten. Fra sandet i plastikskovlen dryssede en guldring ud, der havde ligget skjult under sandet. På indersiden af ringen var der indgraveret 'Maria' og en dato.

»Vi sad bogstaveligt talt og var i gang med at grave sandslotte, og så poppede ringen bare frem. Pigerne var meget spændte på, hvad det var«, siger Ann Busch til britiske BBC, der også bringer privatbilleder af strandturen og pigernes fund.

Facebook viste muskler

At finde ejeren af vielsesringen ville formentlig være et større projekt. Ann Busch startede med at spørge rundt i lokalområdet ved stranden, om nogen kendte en Maria eller datoen, der var indgraveret. Uden held.

Derfor tog Ann Busch et billede af ringen og postede det på Facebook, da hun kom hjem. Der var trods alt et navn og en dato, så det var ikke helt umuligt, at de sociale medier kunne brillere i denne situation.

Billedet blev delt mere end 4.300 gange, og kommentarsporet eksploderende. I mange af kommentarerne taggede folk venner og familie, som de vidste havde tabt en ring på netop stranden ved Portsalon.

»Så det kunne godt se ud til, at der findes mange tabte ringe i den del af verden«, siger Ann Busch.

En meget glad svoger med skiftende størrelse fingre

Tiden gik, og kommentarerne strømmede ind, men på trods af de mange henvendelser var der ingen gevinst.

Efter et stykke tid var alligevel der en mand, der genkendte navnet og skrev, at det var hans svogers ring.

Svogeren hedder Gary Crossan, og han havde mistet ringen under en svømmetur ved Portsalon 29. juni 2018.

»Jeg troede virkelig, at jeg aldrig ville få den at se igen. Men så taggede min svoger mig på Facebook«, siger Gary Crossan.

Crossans kone er langdistanceløberen Maria McCambridge. Hun repræsenterede Irland ved OL i Athen i 2004. Parret har været gift i 15 år og var 29. juni en tur på stranden sammen med en gruppe af otte andre, da Gary Crossan efter en svømmetur opdagede, at ringen var væk.

»Mine fingre har tendens til at blive en smule mindre, når jeg svømmer, og da jeg kom op af vandet, indså jeg, at den var væk«, siger Gary Crossan, der på trods af fingrenes varierende størrelse aldrig har mistet ringen før.

Tak til Facebook

Inden sin svømmetur havde Gary Crossan bevæget sig rundt på hele stranden, ned ad molen og tilbage igen, så ringen kunne være alle steder. Gruppen brugte noget tid på at gå og lede forgæves efter ringen på stranden.

»Det var så skøn en følelse at gå fra at tænke, at den var væk, til at skulle se den igen. Og jeg ville formentlig aldrig have set den igen, hvis det ikke havde været for min svoger, der spottede den online«, siger Gary Crossan.

Når Ann Busch vender tilbage fra sin ferie i Donegal, vil hun sende ringen til dens ejer.

»Det var helt utroligt at få så mange reaktioner på Facebook. Jeg fik notifikationer hver eneste dag, det gik helt viralt!«, siger hun.

»Men det er fedt at finde ejeren og kunne returnere ringen«.