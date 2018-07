EU har afblæst krisen i Grækenland, men Sofia mærker den stadig Ifølge EU er den græske krise ovre, men det forstår de unge grækere ikke. De føler sig som en tabt generation.

Sofia Asimakopoulou er utilfreds med sit liv. Hun føler sig fanget i den lille lejlighed i Athen, som hun deler med sin mor. Hun savner noget meningsfyldt at lave. Noget sjovt.

»Mit liv er meget kedeligt. Jeg gør aldrig noget, der gør mig glad. Jo, jeg mødes af og til med mine venner. Men de er heller ikke glade«, siger Sofia Asimakopoulou.

Hun går tur med hunden Muffin i kvarteret omkring lejligheden, hvor der er tomt og stille i det høje sollys om dagen, men hvor man tager en taxa, hvis man skal hjem om natten.

Af og til køber hun ferskner på det lokale marked og besøger sin søster på den anden side af vejen.

Men for det meste befinder hun sig her i den modent indrettede lejlighed, hvor der er kniplingsdug på sofabordet og gyldne fotorammer i den mørke træreol.

På sit værelse forbereder Sofia Asimakopoulou sig på de sidste eksaminer. Hun læser en bachelor i socialantropologi og historie.

Skrivebordet er sirligt ordnet med håndskrevne noter på A4-papirer, hvor nogle linjer er streget over med lyserød markør. I bøgerne er der farveordnede post it-noter.

»Jeg er meget bekymret for min mor, der hele tiden stresser over, at vi ikke har nogen penge. Det er derfor, at jeg læser så grundigt. Jeg vil bare afslutte min uddannelse og få mig et arbejde, så hendes liv bliver lettere«, siger Sofia Asimakopoulou.

Serie År 0 efter krisen Efter at have modtaget mere end 2.000 mia. kr. i lån, er Grækenland nu ude af den økonomiske krise. Sådan siger EU-Kommissionen i anledning af, at den sidste hjælpepakke afsluttes 20. august. Politikens EU-korrespondenter er taget til Grækenland for at høre, hvordan grækerne oplever at være ’ude af krisen’.

Som 25-årig har hun kun prøvet at være voksen, mens Grækenland har været i krise. Det har farvet hendes syn på livet mørkere. Hun er blevet pessimist.

Det er ikke, fordi Sofia Asimakopoulou ingen drømme har. Hun drømmer for eksempel om at bruge sin uddannelse til at hjælpe mennesker og arbejde for en ngo ude i verden. Hun tror bare ikke, at det kommer til at ske.

»Så er det mere realistisk, at jeg kommer til at arbejde i tøjforretning eller som tjener i en restaurant«, konstaterer hun.

Grækenland har været i krise siden 2009, men om en måned – efter at have lånt mere end 2.000 milliarder kroner – afsluttes sidste hjælpeprogram. I den anledning har EU-Kommissionen erklæret, at Grækenland nu i finansiel forstand er at betragte som et normalt EU-land, der kan stå på egne ben. At den græske krise er ovre.

Sådan opleves det bare ikke i Grækenland. Og da slet ikke blandt de unge.

Andelen af unge, der som Sofia Asimakopoulou stadig bor hjemme hos forældrene, har altid været stor, men tallet stiger og stiger. I 2017 boede 71,5 procent af de 25-29-årige hjemme. I Danmark er det 4 procent.

Foto: Eirini Vourloumis Sofia Asimakopoulou tror ikke, at hun kommer til at bruge sin uddannelse fra universitetet.

Grækenland har EU-rekord i arbejdsløshed blandt unge. Omkring hver tredje mellem 25 og 29 i Grækenland står uden job. Hertil kommer de mange, der er underbeskæftigede i korte usikre ansættelser og dårligt lønnede deltidsjobs.

Hvis det lykkes Sofia Asimakopoulou at finde et job som tjener eller tøjekspedient, kan hun se frem til en løn på 300-500 euro (mellem 2.300 og 3.800 kroner).

For den løn kan hun næppe indfri sit mål om at bo alene. Hun tror heller ikke, at der bliver råd til at gå til italiensk eller yoga, som hun længes efter.

Men hun vil kunne købe nyt tøj for egne penge i modsætning til i dag, hvor hun skal bede sin mor om at betale, hver gang hun skal købe noget. I dag får hun dårlig samvittighed over selv små ting, hun køber.

»Faktisk er jeg blandt de heldige. Vi ejer vores egen lejlighed, og min morfar kan hjælpe, når vi ikke kan betale vores regninger. Mange her i Grækenland har slet ikke penge til det basale, til regninger og mad. Folk som os klarer os. Vi er okay, men heller ikke mere«, siger Sofia Asimakopoulou.

Et trivielt liv

De unge voksne i Grækenland vil som første generation siden Første Verdenskrig blive fattigere end deres forældre. Det fortæller sociolog Charalambos Tsekeris, der er forsker ved det Nationale Center for Socialforskning (Ekke) i Athen.

Grækenland er gennem de seneste 40 år blevet stadig mere veluddannet, og der har blandt unge hersket en social forestilling om, at en god uddannelse ville føre til et godt job som tjenestemand i det offentlige eller chef i det private.

»Den forestilling er totalt kollapset under krisen. De unge kan ikke få opfyldt deres drømme«, Charalambos Tsekeris.

Knap 44 procent af grækerne mellem 30 og 34 år har en såkaldt tertiær uddannelse fra et universitet eller anden videregående læreanstalt.

Men de unge kan ikke veksle deres uddannelser til job. De er ekskluderet fra arbejdsmarkedet og føler sig ifølge Charalambos Tsekeris ekskluderet fra hele samfundet.