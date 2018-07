Ny serie: Grækenland år 0 efter krisen Om få uger udløber det kriseprogram, som under stort drama reddede grækerne fra en statsbankerot. Men er krisen virkelig ovre?

Om mindre end en måned, 20. august, åbner Grækenland et nyt kapitel i sin historie: Den dag udløber sidste del af det kriseprogram, der med nød og næppe reddede grækerne fra en regulær bankerot.

Man kan også formulere det på denne måde: Den græske krise er slut, landet er tilbage som et normalt euroland, der atter kan stå på egne ben. I hvert fald formelt.

Forud er gået næsten 10 dramatiske år, siden den verdensomspændende finanskrise bankede det sidste søm i det, der var tæt på at blive Grækenlands økonomiske ligkiste. Forud var gået årtiers overforbrug, der bidrog til, at Grækenland i 2010 stod med et underskud, der var fire gange større end det, EU’s euroregler tillod.

Som betingelse for det, der udviklede sig til verdenshistoriens største låneprogram, måtte grækerne acceptere massive økonomiske spareprogrammer, der ramte det græske samfund overalt: Pensionisterne mistede penge.

Lønmodtagerne blev ramt af lavere lønninger og højere skatter, alt imens både fattigdom og ledighed bare voksede og voksede til 27 procent.

I 2015 var den ekstreme fattigdom vokset til 15 procent af befolkningen – flere end hver syvende græker – fra 8,9 procent i 2011, og ikke mindst de unge mellem 18 og 29 år blev ramt.

Målt i bruttonationalproduktet (bnp) skrumpede den samlede økonomi med 25 procent, det samme gjorde den offentlige sektor.

Demokratiet holdt

I hele dette økonomiske morads voksede også de politiske spændinger. Det stærkt højreorienterede parti Gyldent Daggry fik medvind, og i 2015 overtog det stærkt venstreorienterede parti Syriza regeringsmagten. Det kunne være gået helt galt.

Men selv om Tyskland for mange udviklede sig til et hadeobjekt, der blev synonymt med de barske spareprogrammer, så var EU med sine krisepakker i høj grad med til at afværge en endnu værre katastrofe.

Nok så vigtigt – og for nogle direkte overraskende – så overlevede det græske demokrati den økonomiske nedsmeltning.

Det var trods alt ikke givet i et Grækenland, der måske nok er kendt som demokratiets vugge, men som ikke desto mindre var underlagt en militærjunta i 7 forbandede år fra 1967 til 1974.

Og nu er krisen så ovre. Eller?

Kreditorerne er der stadig. Gældsbyrden er stadig enorm og den højeste i EU. Og grækerne har på ingen måde set den sidste sparepakke, men har tværtimod forpligtet sig til at have overskud på de offentlige finanser på mindst 2,2 procent af bruttonationalproduktet indtil 2060.

Politikens serie

Alt dette er rammen om den serie, ’Grækenland år 0 efter krisen’, som Politiken indleder i dag.

Vi møder unge, der ikke har kendt til andet end krise.

Vi møder ældre, der fortsat ikke aner, hvad de skal stille op.

Vi besøger supermarkedet, der har stillet en kurv frem med varer til de fattige.

Vi tager i det hele taget ud i samfundet for at se, hvordan krisen har påvirket ’den græske folkesjæl’ og søger svar på spørgsmålet: Er krisen virkelig ovre?