Hedebølge i Japan og Sydkorea slår rekorder og tager liv Over 50 mennesker har mistet livet i hedebølge i Østasien, og mange er indlagt med hedeslag.

Mindst 50 mennesker har mistet livet i Japan og Sydkorea, der begge er ramt af en hedebølge, som sætter temperaturrekorder.

Mandag er den højeste temperatur nogensinde målt i byen Kumagaya nord for Tokyo. Her stod termometeret på 41,1 grader celsius. Temperaturerne er blevet målt siden 1896.

I selve Tokyo forventes varmen at nå 37 grader celsius, inden mandagen er ovre.

Også i Sydkorea slår varmen rekorder. Mandag morgen lå temperaturen i byen Gangneung på 31 grader celsius, da den var lavest. I Seoul kom temperaturen ikke under 29 grader.

Det varme vejr har stået på i flere uger i de to lande, og det har fået konsekvenser for befolkningen. Hundredvis er blevet indlagt i Japan med symptomer på hedeslag over de seneste uger.

Det japanske nyhedsbureau opgør antallet af dødsfald relateret til varmen til flere end 40. De fleste af de omkomne er ældre borgere, der ikke har benyttet klimaanlæg.

Myndighederne i Japan anbefaler, at borgerne bliver indendørs så meget som muligt og tænder for klimaanlægget.

I Sydkorea mener myndighederne, at ti mennesker er døde af hedeslag og andre hederelaterede årsager.

Sommeren over er flere end 1000 personer blevet indlagt i forbindelse med varme. Det er en stigning på 61 procent i forhold til sidste år, siger Sydkoreas Center for Kontrol og Forebyggelse af Sygdomme.

I Japan faldt varmen søndag sammen med en parade, der er en af landets største turistbegivenheder.

I sommeren 2020 skal De Olympiske Lege afholdes i Tokyo. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har varmen i år affødt en bekymring for atleter og tilskueres velbefindende om to år.

ritzau