Ekspert: Macrons image krakelerer efter sag om sikkerhedsvagt Sagen om præsident Macrons forhenværende sikkerhedsvagt piller præsidentens stærke image fra hinanden, vurderer ekspert.

Efter den seneste uges kritik af den franske præsident Emmanuel Macrons passive indstilling til sagen om hans voldstiltalte sikkerhedsvagt, er præsidenten stadig passiv. Det risikerer nu at ødelægge hans ellers flotte image, vurderer Mette Zølner, lektor ved Copenhagen Business School.

»En ting er at gøre noget forkert, men en anden ting er at gøre noget forkert, når man påstår, at man er helt ren og i orden«, siger hun.

Sikkerhedsvagt er fyret

Alexandre Benalla var sikkerhedsvagt for præsident Emmanuel Macron indtil i fredags, hvor han blev fyret.

Fyringen sker efter to videoer er dukket op, som viser, hvordan sikkerhedsvagten agerer voldeligt over for to demonstranter ved en demonstration 1. maj.

Se videoen her:

Det hele har udviklet sig til massiv kritik rettet mod Emmanuel Macron, som indtil videre har været passiv i sin straf af sikkerhedsvagten, der til at starte med kun fik suspendering i 15 dage.

»Det sender et signal om, at han siger en ting og gør noget andet«, siger Mette Zølner.

Sagen skaber mistanke om, at Emmanuel Macron ikke griber ind, hvis en af hans nærmeste begår noget ulovligt. Mette Zølner forklarer, at det strider direkte imod hans selviscenesættelse om en fejlfri præsident.

Macron så ikke videoen

Frankrigs indenrigsminister, Gérard Collomb, er netop nu i samråd i den franske nationalforsamling, hvor han bliver udspurgt om sagen.

Han oplyser, ifølge Ritzau, at han ikke viste Macron videoen af sikkerhedsvagten, der slår demonstranter 1. maj.

Ifølge franske medier har indenrigsministeren længe før offentlighedens indsigt i sagen vidst, hvad der hændte 1. maj. Alligevel var konsekvensen kun suspendering i 15 dage, hvorefter sikkerhedsvagten vendte tilbage til jobbet, indtil han fredag blev fyret.

Det er endnu svært at give et konkret bud på, hvad det fremadrettet vil få af betydning for hans præsidentmandat. De igangværende forhandlinger af en reform af grundloven er blevet sat på pause, hvilket er en indikation på, at det er en krisesituation for præsidenten, fortæller Mette Zølner.

Et godt år for Macron

Det har ellers været et godt første år for den unge præsident, som er kommet til magten med en ambition om at lave store reformer, som har udløst demonstrationer og strejker i befolkningen. Men de har slet ikke været så store, som man kunne have forventet af de store forandringer, forklarer Mette Zølner.

»Han kritiseres for at være de riges præsident og at stå for en vertikal udøvelse af magt med lidt inddragelse uden for en lille betroet inderkreds, og denne sag kan styrke det image«, påpeger hun.

Han har indtil videre heller ikke haft en opposition i nationalforsamlingen, men han er dog begyndt at dale i popularitet i meningsmålingerne, fordi han har været god til at overse eksempelvis fagforeningerne, fortæller Mette Zølner. Men det har han været i færd med at rette op på.

»Den måde at udøve magt på kan godt accepteres i en fransk sammenhæng, hvis ellers han er dygtig og eksemplarisk. Men hvis han ikke er det, så er befolkningen kritisk«.