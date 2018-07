Trumps eksstrateg Bannon får kold skulder i EU-Parlamentet Hverken DF, de liberale eller Alternative für Deutschland har umiddelbart brug for Steve Bannon, lyder det.

Steve Bannon får en kold skulder fra både højre og venstre i Europa-Parlamentet, hvor han med organisationen The Movement (Bevægelsen, red.) vil styrke 'populistiske' og 'nationalistiske' kræfter for at knække EU.

Idéen om 'national selvbestemmelse' er ifølge Morten Messerschmidt (DF) 'fremragende'. Men han vil ikke umiddelbart byde Bannon velkommen, og samme melding lyder fra parlamentarikere over hele det politiske spektrum.

»Jeg synes, at vi klarer tingene fint selv. Jeg ved ikke, om man har brug for en tidligere Trump-medarbejder til at være den nye leder her på kontinentet«, siger Messerschmidt.

DF-politikeren mener, at Steve Bannon overser noget helt fundamentalt i sin EU-analyse frem mod valget, der ventes i slutningen af maj 2019.

Han henviser til, at stærke EU-kritiske stemmer som franske Marine Le Pen, det britiske parti Ukip og den ungarske premierminister Viktor Orbans parti sidder i tre ret forskellige grupper i parlamentet.

»Det er der nok en grund til. Det kan være svært at have en overnational tilgang til det«, siger Messerschmidt.

Sagtens klare sig uden Bannon

En række EU-parlamentarikere har, siden Bannon offentliggjorde sin vision i weekenden, sagt, at de ikke bryder sig om projektet, der blev annonceret lørdag i det amerikanske medie Daily Beast.

Europa skal 'ikke være bange for nationalistiske kampagner, med hvilke Bannon vil tvinge Europa i knæ. Vores værdier er stærkere end hans had og løgne', siger den tyske socialdemokrat Michael Roth til avisen Die Welt.

Belgieren Guy Verhofstadt, der leder de liberale i EU-Parlamentet, har på sociale medier sat skub i kampagnen #BanBannon.

Selv det tyske parti Alternative für Deutschland (AfD), som Bannon har rådgivet i marts, ønsker ifølge Deutsche Welle ikke at tage imod amerikanerens hjælp i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet.

Partileder Alice Weidel omtaler dog Bannons strategi som 'spændende og ambitiøs'.

64-årige Steve Bannon har, siden han blev fyret fra Det Hvide Hus i august 2017, holdt møder med EU-kritiske partier i Frankrig, Italien og Tyskland.

Bannons erklærede mål er at sikre de EU-kritiske partier en tredjedel af stemmerne ved valget til EU-Parlamentet.

Men det kan de europæiske partier ifølge Messerschmidt sagtens klare uden hjælp fra amerikaneren, som i en periode stod i spidsen for det konservative og højreorienterede nyhedsmedie Breitbart News.

Messerschmidt peger på, at de EU-kritiske partier i dag allerede sidder på mellem 25 og 30 procent af pladserne i parlamentet.

ritzau