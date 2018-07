Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Offer for canadisk masseskyderi dør af sine kvæstelser To personer er dræbt i et skudangreb i det centrale Toronto i Canada - et dusin andre er såret.

En skudepisode i den canadiske by Toronto har kostet to ofre livet. Umiddelbart efter skudepisoden natten til i dag dansk tid blev en kvinde meldt død, mens en blev meldt kritisk såret. Mandag morgen lokal tid oplyser politiet i delstaten Ontario, som Toronto ligger i, at et andet offer er død som følge af sine skader. Det er ikke oplyst, hvor vidt der er tale om den pige, hvis tilstand søndag aften var kritisk. Læs også: Mand dræber en og sårer 13 i skyderi foran bar i Toronto Gerningsmanden flygtede efter skudepisoden, men blev fundet ikke langt fra stedet. Han havde skudt og dræbt sig selv, inden han blev fundet. I alt blev 14 ramt af skud fra gerningsmanden. Det er endnu uvist, hvilken tilstand de øvrige sårede er i. De er alle bragt på hospitalet. »Tilstanden på de sårede er endnu uvis. En ung pige er blandt de sårede, skrev det canadiske politi på Twitter. Motiv er ukendt Vidner på stedet hørte ifølge lokale medier omkring 20 skud ved 22-tiden søndag aften lokal tid. Skyderiet er sket foran en bar i det centrale Toronto i et kvarter, der er kendt som Greektown. Politiet og ambulancer var efterfølgende talstærkt til stede på gerningsstedet. Motivet bag gerningsmandens angreb er ukendt. Doug Ford, der er premierminister i provinsen Ontario, hvor Toronto er hovedstad, fordømmer hændelsen. »Mine tanker går til ofrene og de pårørende til dette forfærdelige skyderi i Toronto«, skriver han på Twitter. Toronto kæmper med en stigende vold i byen. I år er 26 personer døde efter skudepisoder. Det er en stigning på 53 procent sammenlignet med den samme periode sidste år. ritzau