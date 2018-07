Flere mænd anholdt efter syreangreb på 3-årig dreng i England Tre mænd er anholdt for at have angrebet et barn i klapvogn med syre. De blev genkendt, da politiet offentliggjorde overvågningsfotos.

Tre mænd blev natten til mandag anholdt i Walthamstow, Østlondon, efter at vidner havde genkendt dem fra overvågningsfotos.

Fotos, som politiet havde publiceret efter et overfald, hvor en kun 3-årig dreng i klapvogn lørdag kl. 14.15 blev overfaldet med syre i en Home Bargains (discountbutik med ting til hus og have) i Worcester 200 kilometer nordvest for London.

Hans mor skreg, »Hvad har I gjort med min baby« ifølge Daily Mail, hvorefter drengen hurtigt blev bragt på hospitalet.

Drengen blev udskrevet i går efter behandling på hospitalet, skriver BBC, men lægerne kunne ifølge politiet intet sige om de langsigtede komplikationer.

»Jeg vil takke alle i vores lokalsamfund og over hele landet for hjælp og støtte i denne efterforskning. Responsen på overvågningsfotos har været fantastisk«, skriver politiinspektør Mark Travis i en officiel meddelelse fra West Mercia Police.

Udover de tre mænd på 22, 25 og 26 år har politiet tidligere anholdt en 39-årig mand i Wolverhampton 50 kilometer nord for byen for 'medvirken til at volde alvorlig personskade'.

Konflikt i lokalsamfundet

Det lokale politi mener, at overfaldsmændene bevidst er gået efter drengen. Ifølge The Sun har politiinspektør Mark Travis sagt, at han tror, overfaldet er udtryk for 'uenigheder i lokalsamfundet'. Han siger til avisen:

»Som lokal politichef vil jeg understrege, at dette er en uhyre sjælden begivenhed, og vi gør vores arbejde for at få alle til at forstå, at dette ikke er en måde at løse uoverensstemmelser og uenigheder i lokalsamfundet på«.

Politiet arbejder dog stadig på at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen.

»Der er stadig meget arbejde at gøre, og vi bevarer et åbent sind med hensyn til omstændighederne. Derfor appellerer vi stadig til alle, der ligger inde med viden, om at komme til os og hjælpe os med vores undersøgelser«, siger politiinspektør Mark Travis i pressemeddelsen.

Mindst 500 overfald sidste år

Syreoverfaldet er blot endnu et af mange syreangreb i England, hvor ofrene typisk bliver vansirede eller helt eller delvis blinde.

Sidste sommer beskrev Politiken en lang række overfald, især i Østlondon.

Antallet af syreangreb i England er siden 2012 mere end fordoblet ifølge BBCs opgørelse. Sidste år blev der anmeldt over 500 angreb med syre, og det vurderes, at det reelle antal er højere, da mange ikke tør anmelde af frygt for repressalier.

Frygten hænger sammen med, at der, ifølge britiske eksperter, som har forsket i motiverne bag syreangreb, ofte er tale om hævn, æresvold og bandekriminalitet. Hvor offeret kender og frygter gerningsmanden.

I januar besluttede forhandlere af ætsende væsker, byggemarkeder og supermarkeder i England at forbyde salg af syre til unge under 18 år. Mange tvivlede dog på, om dette indgreb er effektivt nok i sig selv, da alle stadigvæk kan købe på internettet, og da kun en femtedel af overfaldsmændene er under 18 år.