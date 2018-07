Özils farvel: »Jeg er tysker, når vi vinder, men immigrant, når vi taber« Tysklands største fodboldnavn har udløst heftig debat om racisme og idrætsstjerners indblanding i storpolitik med sin afsked med landsholdet. Mens tyske politikere er delte i sagen, er der entydig opbakning fra den tyrkiske regering til den tidligere landsholdsspiller.

Det er ikke unormalt, at en landsholdsspiller beslutter sig for at takke af for tjeneste i nationaldragten efter en skuffende slutrunde. Men når afskeden ledsages af anklager om racisme, inkompetente fodboldledere og illoyale sponsorer, er der tændt op under sommerens udtørrede medielandskab.

Sådan gik det, da sommerens mest udskældte fodboldspiller i Tyskland, Mesut Özil, midtbanekreatør i engelske Arsenal, søndag aften valgte at sige farvel uden tak efter 92 landskampe for Tyskland.

Racisme eller ubetænksomhed

Var afskeden og det tredelte afskedsbrev med voldsomme udfald, den 29-årige fodboldspiller lagde ud på de sociale medier, et resultat af tysk racisme eller det forudsigelige udfald af en ubetænksom sportsstjernes omgang med storpolitik?

Det spørgsmål diskuterer høj og lav i det fodboldglade Tyskland efter det triste auf Wiedersehen fra den måske mest markante af de tyske verdensmestre fra 2014.

»Det er alarmerende, når en stor tysk fodboldspiller som Mesut Özil ikke længere føler sig ønsket i sit land på grund af racisme og ikke føler sig repræsenteret af Det Tyske Fodboldforbund«, skrev den socialdemokratiske justitsminister Katarina Barley i går på Twitter.

Topministre uenige om sagen

Hun blev straks modsagt af sin forgænger i embedet, den nuværende udenrigsminister Heiko Mass:

»Jeg tror ikke, at sagen om en multimillionær, der bor og arbejder i England, har noget som helst med Tysklands evne til integration at gøre«, skrev han.

Udsagnene fra de to topministre og partifæller i SPD repræsenterer debattens to fløje og siger alt om, hvor store følelser og hvor voldsom en debat Özils afvisning af Die Nationalelf har vakt.

Historisk dårligt VM-resultat

Nederlaget på 2-0 mod Sydkorea ved VM i Rusland 27. juni blev sidste optræden for Mesut Özil, der i sine 92 kampe nåede at score 23 mål for sit (andet) land. Efter denne sidste blamage var verdensmestrene slået ud efter gruppespillet for første gang siden VM i 1938.

Men for Mesut Özil begyndte den lavine, der nu til sidst har fejet ham ud af det tyske landshold, allerede at rulle længe inden turneringen i Rusland. I maj blev han i London sammen med andre spillere med tyrkiske rødder, blandt dem landsholdskammeraten Ilkay Gündogan, fotograferet med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan.

Den højtærede præsident

På de sociale medier, hvor de beærede spillere lagde deres fotos ud med ros til deres »højtærede præsident«, var fanden øjeblikkelig løs. I de seneste år har luften mellem Ankara og Berlin været ladet med gensidige anklager, og den tyske regering har gentagne gange kritiseret Erdogans omgang med ytringsfrihed og andre menneskerettigheder.

I maj måned stillede Özil op til et fotografi med Tyrkiets præsident Erdogan, hvilket førte til massiv kritik af Özil i hjemlandet.

Tyske politikere og formanden for Det Tyske Fodboldforbund, (DFB), Reinhard Grindel, angreb fodboldspillerne for at skade den tyske integration og støtte Erdogan »med denne smagløse valgkampshjælp«, som Cem Özdemir, en ledende figur med tyrkiske rødder i partiet De Grønne, eksempelvis kaldte fotografiet.

Özil tav før, under og efter VM

Ilkay Gündogan beklagede sin medvirken på billederne, men Mesut Özil tav, mens Tyskland diskuterede, om de to overhovedet kunne være med på VM-holdet i Rusland. Efter den russiske nedtur, hvor stjernen fra Arsenal virkede lige så ugidelig og ligeglad som de øvrige ti spillere på Die Nationalelf, tog debatten fart igen.

Fotoet med Erdogan og den massive diskussion om det, havde måske ødelagt harmonien og sammenholdet på det tyske landshold, mente nogen. Andre, som for eksempel magasinet Spiegel, der argumenterede for synspunktet i en leder, mente, at man ikke kan forlange, at immigranter integrerer sig så fuldstændigt i det tyske samfund, at de tager afstand fra deres oprindelsesland og dets politiske ledelse.

En følelse af at opleve racisme

Søndag aften brød Mesut Özil tavsheden. Med et brag.

»Det er med et tungt hjerte og efter stor overvejelse, at jeg ikke længere vil spille for Tyskland. På grund af de seneste begivenheder har jeg har en følelse af at opleve racisme og mangel på respekt«, skrev Mesut Özil i sin tredelte erklæring på Twitter