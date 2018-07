Dødstal fra skovbrande i Grækenland stiger til mindst 50 Dødstallet efter de voldsomme skovbrande nær Athen er tirsdag morgen steget til 50, oplyser flere kilder.

Dødstallet efter skovbrandene nær den græske hovedstad, Athen, stiger kraftigt.

Brandmyndighederne bekræfter, at mindst 49 er omkommet, mens Røde Kors og den græske viceborgmester i havnebyen Rafina, Kokkolis, sætter dødstallet til 50, fortæller nyhedsbureauet dpa.

26 personer er fundet døde ved Rafina, oplyser bureauet, mens 24 skulle være omkommet andre steder, især i kystbyen Mati.

Ifølge Dimitris Tzanakopoulos, der er talsmand for den græske regering, blev de fleste ved Mati fundet omkomne i deres hjem eller i biler.

»Det er her, at fleste er døde og sårede. Folk, som ikke nåede at flygte, blev fanget i deres hjem eller i deres biler«, siger talsmanden.

Det er tidligere blevet oplyst, at over 100 er kommet til skade, og flere er i kritisk tilstand. Det har en talsmand for den græske regering oplyst natten til tirsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Ude af kontrol

To store skovbrande har siden mandag aften raseret på hver sin side af Athen. Flammerne har sendt mange mennesker på flugt og ødelagt mere end 100 huse.

Premierminister Alexis Tsipras har ifølge nyhedsbureauet dpa antydet, at branden kan være påsat.

»Vi kæmper mod noget, der er helt ude af proportioner«, sagde han mandag.

Mandag oplyste myndighederne i hovedstaden, at de to skovbrande var ude af kontrol, og der blev erklæret undtagelsestilstand i området.

Den første brand brød ud i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen. Den anden store brand brød ud mandag eftermiddag i Penteli-området nordøst for Athen.

Vidner fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at de så tre forkullede lig ligge i gaderne i den græske kystby Mati, der ligger øst for Athen. Den lille landsby blev raseret af flammer mandag aften.

Op mod 100 huse er ødelagt af flammerne, der farver himlen over den græske hovedstad orangerød mandag aften.

Brandene er ude af kontrol, oplyser myndigheder i hovedstaden, som har erklæret undtagelsestilstand i området. Det skriver nyhedsbureauet AP.

300 brandfolk sat ind

Mindst 300 brandfolk arbejder med at bekæmpe flammerne. Fem fly og syv helikoptere deltager i slukningsarbejdet fra luften.

Den anden store brand brød ud mandag eftermiddag i Penteli-området nordøst for Athen.

Her måtte myndighederne i gang med at evakuere en sommerlejr for børn. Snesevis af huse og biler er brændt i dette område.

I Penteli-området er mindst tre fly og en helikopter sat ind for at assistere de brandfolk, der kæmper på landjorden.

Der er desuden meldinger om, at nogle mennesker er fanget på en strand, som de ikke kan komme væk fra på grund af brandene. Den græske kystvagt har sendt en patruljebåd til stedet for at undersøge sagen.

Grækenlands regering har bedt EU om hjælp til at bekæmpe ilden, oplyser en talsmand for det civile beredskab.

Danskere evakueres

39 danskere er blevet evakueret fra et hotel nord for havnebyen Rafina øst for Athen, det oplyser Stig Elling fra Bravo Tours.

Tre af de danske turister blev meldt savnet i løbet af natten til tirsdag, men de er nu fundet i god behold.

På Facebook advarer Udenrigsministeriets Borgerservice om brande i områderne Mati, Kalamos, Agios Andreas, Neos Voutzas og Kalitechnopolis.

»Hvis du er tæt på branden, bør du udvise forsigtighed og følge lokale myndigheders råd og vejledning«, lyder anbefalingen.